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Berova, UBP içindeki krizi ve gündemi değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı ve Girne Milletvekili Özdemir Berova, BRT'de yayınlanan 50+1 programına katılarak değerlendirmelerde bulundu..

12 Ocak 2021 Salı 15:00
Berova, UBP içindeki krizi ve gündemi değerlendirdi
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Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı ve Girne Milletvekili Özdemir Berova, parti içinde bir kriz yaşandığına işaret ederek, “ UBP bu krizi çözmelidir. Parti içinde yapılacak değerlendirmelerle ve başkanın atacağı adımlarla kriz aşılabilir” dedi.

Meclis başkanının seçilememesinden dolayı yara aldıklarını ancak UBP gibi büyük bir partinin bu sıkıntının üstesinden geleceğine inandığını anlatan Berova, “Yaşanan krizden sonra muhalefet UBP’ye amansız bir saldırıya geçti” ifadelerini kullandı.

Berova, parti içinde bir takım sıkıntıların olabileceğini ancak bunların değerlendirilmesinin herkesin önünde değil, kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini savundu.

Parti kararına rağmen meclis başkanı adayı Resmiye Canaltay’a bazı UBP’li milletvekillerinin oy vermemesiyle ‘Canaltaya mı yoksa Ersan Saner’e mi’ mesaj verildiğinin sorulması üzerine Berova, “Bunu yorumlamak güç zaten şu an için zamanı da değil. Gerekli değerlendirmeler yapılacak. Bazı milletvekilleri net tavırlarını ifadelendirmeden kapalı oylamada bu yola başvurdular. ” dedi.

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Berova, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in dünden itibaren değerlendirmelerine başladığını ve bugün merkez yönetim kuruluyla görüşme yapılacağını ve değerlendirmelerini aktaracağını vurguladı.

"Ortada bir kriz vardır"

Oylamanın kapalı olduğundan kimin ne yaptığını bilemediklerine dikkat çeken Berova, “Ortada bir kriz vardır ve UBP bu krizi çözmelidir. Başkanın atacağı adımlarla kriz aşılabilir” diye konuştu.

Kısa bir süre için kurulan ve ülkeyi erken seçime götürecek hükümetin yol kazasına uğrağını anlatan Berova, “Bu hükümet Ekim ayı için kurulan erken seçim hükümetidir. Bütçenin geçirilmesi süreci Şubata sarkabilir. Salgının gidişatına göre Nisan ve Ekim ayları arasında erken seçime gidilebilir” ifadelerini kullandı.

Mart veya Nisan ayında erken seçim öncesinde UBP’nin kurultaya gideceğini düşünmediğine dikkat çeken Berova, “Olağan Kurultay ilçelerden başlar süreç yaklaşık 2 ay alır. Bu nedenle mart veya nisan öncesi olağan kurultaya gidileceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

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özdemir BerovaUbpde KrizErken Seçim
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