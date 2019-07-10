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Berova: “Sevindirici gelişmeler var”

Berova: “Sevindirici gelişmeler var”

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:13
Berova: “Sevindirici gelişmeler var”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Özdemir Berova, 1 buçuk aylık hükümet dönemine bakıldığında ekonomik anlamda sevindirici gelişmelerin görüldüğünü kaydederek, hükümetin yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Özdemir Berova, mali protokolden, ülkenin ekonomik gidişatına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

“Mali protokol bir önceki hükümet döneminde yol kat edilse dahi hiçbir belgesi olmayan unsurdur” diyen Berova, hükümetin 1 buçuk aydır görevde olduğunu ve Başbakan ile bakanların yoğun tempo içinde çalıştıklarını ifade etti.

Somut olarak özel koordinatörlük ile ilgili genelgenin yayınlandığını anımsatan Berova, şimdi oluşturulmasının beklendiğini, oluşturulduktan sonra yetkinin kimde olduğunun belirleneceğini söyledi.

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“Muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı şeklinde olacak” diyen Berova, “Bizim için önemli olan Kıbrıs işlerinden sorumlu olacak koordinatörün hayat geçmesi. Bu ay sonunu geçmeyecek şekilde nihayete kavuşacak diye düşünüyorum. Somut adım da Cumhurbaşkanının yayınladığı genelgedir” şeklinde konuştu.

“TRAJİKOMİK HADİSELER YAŞADIK”

Bugünkü ekonomik yapıyla ilgili de konuşan Berova, 4’lü koalisyon döneminde trajikomik hadiselerin olduğunu, dönemin Maliye Bakanının ekonomik anlamda kendilerini Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Büyükelçiliğe yönlendirdiğini, bugünse yapılan çalışmaların metin oluşturma düzeyinde tamamlandığını ve yatırım kalemlerinin başladığını söyledi. 

1 buçuk aylık hükümet dönemini değerlendiren Berova sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir buçuk aya bakınca mutlulukla söylerim ki ödeme dengelerinde sıkıntı yaşanmadı. Geçen günlerde ek mesailer, burslar, yapılması gereken ödemeler yapıldı. Bu açıdan bakılınca, Maliye Bakanıyla yaptığım konuşmalarda da cari açıklarda düzelme yönüne girdiğini öğrendim. Protokolün imzalanmasıyla, yatırım alanlarında kullanılmasının önü açılacak.”
 

Son Güncelleme: 10.07.2019 19:27
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