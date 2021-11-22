Berova Genç TV'ye konuk oldu

Önümüzdeki yılların halkın refahını artıracak adımları için bir sürecin olacağını ifade eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, yurttaşın ilk düşüncesinin ev bütçesi oluğunu söyledi.

“KOMİTE ÇOĞUNLUĞU OLMADIĞINDAN YASAMA FAALİYETLERİNDE SIKINTI YAŞIYORUZ”

Cumhuriyet Meclisi’nin işleyişiyle ilgili konuşan. Berova, UBP’nin vekil sayısı en fazla parti olduğunu hatırlattı. Partisinin sadece 2 komitede çoğunluğu olduğunu anlatan Berova, “Gelen, görüşülen yasalarda inisiyatif alma, karar verme ve kararı uygulama konusunda, partinin gösterdiği dirayetli duruşu destekleyecek çoğunluk olmadığından dolayı yasama faaliyetlerinde sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

İktidar olarak Meclis Genel Kurulu’nda çoğunlukta bile zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Berova, yaşanılan sıkıntıların kendilerini bugünlere getirdiğini ifade etti. Çok sorunlu bir dönemden geçildiğini ifade eden Berova, “Sakin kalmak lazım. Sakin kalarak adımları dengeli atmak lazım” dedi.

"HP VE TDP, KARMA OYUN KALKMASINA SICAK BAKMIYOR”

Karma oyla ilgili de görüşlerini ifade eden UBP Milletvekili Berova, HP ve TDP’nin Ad-Hoc komitede karma oyun kalkmasına sıcak bakmadığını söyledi. Berova, CTP’nin ise karma oyun kalkması için uzlaşı olmasını istediğini söyledi.

CTP’nin bu tutumunun karma oyun kaldırılmasını hayata geçirmeyeceğini söyledi. UBP’nin karma oyun kalkması yönünde tavrı olduğunu ifade eden Berova, “UBP olarak karma oyu teşvik edecek, kolaylaştıracak önerisine kapalıyız” dedi.

“İNSANIN İLACA ULAŞMASI EN ELZEM OLANDIR”

Koronavirüsle mücadelenin bütçede çok büyük yer tuttuğunu ifade eden Berova, 50 milyon TL’lik bir rakamın daha pandemi mücadelesine eklendiğini söyledi. Vatandaşın ilaca ulaşması konusunda sıkıntılar yaşadığını kaydeden Berova, acil bir eylem planı yapılması konusunda, Sağlık Bakanlığı ile de görüşüldüğünü söyledi.

İnsanların ilaca ulaşmasının en elzem olandır dedi. Berova, “Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Başbakan’ı konuyla ilgili adım atmaya teşvik ediyoruz. Bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu sıkıntının en az düzeye inecektir düşünüyorum” dedi.

“TOPLUMSAL GÖREVLERİMİZ VAR”

Koronavirüs rakamlarına da değinen Berova, 16 yoğun bakım hastasının küçük rakam olmadığını, 80’e yakın hastanın da hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Berova, “Bu rakamların daha iyiye gitmemesi için toplumsal görevlerimiz var” ifadelerini de sözlerine ekledi.