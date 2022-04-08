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Berova:''Bu konuda niyetimiz kesindir!''
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Berova:''Bu konuda niyetimiz kesindir!''

Tartışmalarla anılan ‘Belediyeler Reformu’nun görüşüldüğü İdari Kamu ve Sağlık Komitesi’nin Başkanlığını yürüten UBP’li vekil Özdemir Berova, muhalefetin Salı gününe kadar tasarıyla ilgili çalışmasını yapacağını ve Salı akşamı parti başkanlarının bir görüşmesi olacağını belirterek, muhalefetle uzlaşıya varamamaları durumunda Komite'nin çalışmalarına devam edeceğini belirtti, Bu Yasa Meclis yaz tatiline girmeden yasalaşıp hayat bulmalı” dedi.

08 Nisan 2022 Cuma 11:24
Berova:''Bu konuda niyetimiz kesindir!''

Tartışmalarla anılan ‘Belediyeler Reformu’nun görüşüldüğü İdari Kamu ve Sağlık Komitesi’nin Başkanlığını yürüten Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak son durumla ilgili bilgiler verdi.

‘Reform’ konusunda muhalefetin yapıcı önerilerden çok “Çekilin, yapmayın” anlayışında olduğunu iddia eden Berova, “Bunun sonucu, 4 yıl daha sürdürülebilir olmayan bir yerel yönetim yapısı içinde hayatın devam etmesidir. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil” dedi.

“MUHALEFET SALI GÜNÜNE KADAR KENDİ ÇALIŞMASINI YAPACAK… BAŞKANLAR NEZDİNDE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK”

Komitenin son toplandığı akşam, Genel Başkanların bir istişare toplantısı gerçekleştirdiğinden söz eden Berova, “Bu kapsamda muhalefet Salı gününe kadar kendi çalışmasını yapacak. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı’nın da bir çalışması olacak. Ardından da Başkanlar düzeyinde tekrardan Salı günü bir istişare toplantısı yapılacak” bilgilerini paylaştı.

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“BU KONUDA NİYETİMİZ KESİNDİR. ÖNCE REFORM YAPILACAK, SONRA YEREL SEÇİMLER”

UBP olarak “reformu hayata geçirmeden seçime gitmenin yanlış olduğu” görüşünü savunduklarını vurgulayan Berova, “Bu konuda niyetimiz kesindir. Önce reform yapılacak, sonra yerel seçimler” ifadelerini kullandı.

Komite çalışmaları sırasında, sendika başkanlarını da toplantıya davet ettiklerini ve başkanların komite nezdinde fikirlerini paylaştıklarını belirten Berova, “Sendika başkanları, birleşmeyle ilgili Yasa Tasarısı içinde kendileriyle çalışanların haklarına herhangi bir halel gelmeyeceği ile ilgili maddeleri metin içine koydular” dedi.

“MUHALEFETLE UZLAŞIYA VARILMAZSA KOMİTE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK… BU YASA MECLİS TATİLE GİRMEDEN HAYAT BULMALI”

Berova, muhalefetle uzlaşıya varamamaları durumunda ne yapılacağının sorulması üzerine, “Komite çalışmalarına devam edecek. Günün sonunda bu reformu tamamlayıp, yerel seçimleri yapmamız gerekiyor. Bizim seçimleri çok ileri bir tarihe alma şansımız yok. 29 Kasım, Hükümetin önerisi. Bu Yasa Meclis yaz tatiline girmeden yasalaşıp hayat bulmalı” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
özdemir BerovaKktcBelediye Reformu
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