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Berova-Akansoy gerginliği

Meclis çalışmaları devam ediyor..

29 Nisan 2021 Perşembe 13:45
Berova-Akansoy gerginliği
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AKANSOY
CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Cenevre’ye Doğru Kıbrıs Sorunu” konulu konuşmasında, Kıbrıs sorununun kendine özgü bir karakteri olduğunu dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Kıbrıs konusunda farklı senaryoların gündeme getirildiğini söyleyen Akansoy, iki devletliliğin de bunlar arasında bulunduğunu belirtti.
Akansoy, bu süreçte ana muhalefet olarak sürece dahil olmak istediklerini, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına yönelik ortak akıl geliştirilmesi gerektiğini söylediklerini ancak Cumhurbaşkanının, ortak aklın oluşmasının uygun görmediğini, Meclis’i bilgilendirmediğini iddia etti. 
Cumhurbaşkanının Cenevre’de nasıl bir hamle yapacağını, nasıl önerilerde bulunacağını siyasi partilerle görüşmediğini söyleyen Akansoy, Kıbrıs Türk tarafının resmi belge olarak sunduğu 6 maddelik belgenin Cenevre’deki siyasi partilerle de paylaşılmadığını, hatta böyle bir belge olmadığının söylendiğini savundu. 


“BELGE SAKLANDI, SİYASİ PARTİLERLE PAYLAŞILMADI… FELAKET SENARYOSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”
 “Neden uluslararası camia nezdinde Kıbrıs Türk siyasetini bu kadar alçaltıyorsunuz” diyen Akansoy, “Belge saklanmıştır, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle paylaşılmamıştır” dedi. 
“Bir felaket senaryosuyla karşı karşıyayız” diyen Akansoy, belgenin Kıbrıslı Türkleri kazanıma götürmeyeceğini söyleyerek, belge ortaya konulurken, bir sonraki adımın hesaplanıp hesaplanmadığını sordu. 
Belgenin bugün yumuşatılarak dönüştürülmemesi halinde  BM Güvenlik Konseyi’nin Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına yönelik ağır kararlar alacağını savunan Akansoy, “CTP olarak biz bu felakete ortak olmayacağız, sorumluluğunu üstlenmeyeceğiz.” dedi.  


DERYA: “İLK DEFA KIBRISLI TÜRKLERİN HAK VE ÇIKARLARINI, İRADESİNİN TEMSİL EDEN BİR MAKAM YOK” 
CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Bardak Daha Ne Kadar Taşacak” konusunda konuşma yaptı. 

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Derya, Cenevre’de bugün müzakere sürecinin başlayıp başlayamayacağına yönelik çalışma yapıldığını söyleyerek, “İlk defa Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını, iradesinin temsil eden bir makam yok. Kıbrıslı Türklerin iradesini TC Dışişlerine teslim etmiş bir makam var” iddiasında bulundu. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre öncesi Meclis’i bilgilendirmediğini savunan Derya, Kıbrıs sorununa taraf olan Türkiye hariç AB, BM, Rusya, İngiltere, Yunanistan gibi birçok ülkenin federal çözümü savunduğunu söyledi. 


“CUMHURBAŞKANI, KIBRISLI TÜRKLERİN TÜM KAZANIMLARINI ÇÖPE ATIYOR”
Derya, “Cumhurbaşkanı Tatar, şimdi Anastasiadis’e can simidi atıyor, atmakla kalmıyor  Kıbrıslı Türklerin tüm kazanımlarını çöpe atıyor” dedi. 
Ülkenin karanlığa sürüklendiğini iddia eden Derya,  halkın, Tatar’ın görüşlerinin arkasında olmadığını savundu. 
Derya, “Ülkemizin bağımsız kurumlarına parmak sallayanlar, bugün Kıbrıslı Rumlara karşı Kıbrıslı Türklerin eşit egemenliğini nasıl savunacaklar” dedi. 
Derya, “Bugün müzakerelerle ilgili devam sürecine gidilmez ve Kıbrıslı Türkler kördüğüme sürüklenmeye çalışılırsa, biz direnmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin sahibi biziz” dedi. 


BEROVA: “UBP’YE AYAR VERMEK KİMSENİN HADDİNE DÜŞMEMİŞTİR”  
UBP Milletvekili Özdemir Berova, kürsüye çıkan milletvekilinin UBP’ye “ayar vermeye” çalıştığını söyleyerek, “UBP’ye ayar vermek kimsenin haddine düşmemiştir.” dedi. 
UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve öncesinde tezlerini net olarak ortaya koyduğunu dile getiren Berova, Tatar’ın görüşlerinin halktan onay aldığını ve halkın iradesiyle cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi. 
UBP’nin fikirlerini net ortaya koyduğunu, koymaya devam edeceğini söyleyen Berova “UBP’ye kimse laf uzatamaz” diye konuştu. 
 

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Son Güncelleme: 29.04.2021 14:18
Anahtar Kelimeler:
Asım Akansoyözdemir Berova
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