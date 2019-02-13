Berksel’in “sevapları Ve Günahları İle Tmt” Kitabı Güzelyurt’ta Konuşuldu



Lefkoşa, 13 Şubat 19 (.): Doç. Dr. Ersan Berkesel’in “Sevapları ve Günahları ile TMT” kitabıyla ilgili Güzelyurt’ta söyleşi düzenlendi.

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nden (GÜKAD) yapılan açıklamaya göre Khora Kitap Omorfo iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını GÜKAD Asbaşkanı Süleyman Mert yaptı.

Mert, “Yakın geçmişimize damga vuran TMT hakkında bilimsel verilere dayalı böyle bir çalışma yapılmasını önemsiyorum” dedi.

Khora Kitap Omorfo adına konuşan Seher Seferoğlu, birçok yazarı ve eserlerini bölgeli okuyucularla buluşturmaktan keyif aldıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra, kitabın yazarı Berksel sunum gerçekleştirdi.

Kitaba kişisel yorum katmadığını belirten Berksel, kitabı hem belgelere dayalı hem de hayatta olan bazı TMT’cilerle birebir konuşarak yazdığının altını çizdi.

Berksel, belgelere, birebir şahitliklere dayalı, objektif bir çalışma yaptığını söyledi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

