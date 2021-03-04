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Berberler, kuaförler, dövmeciler ve güzellik salonları açıldı

Bin 135 işletme Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürecek..

04 Mart 2021 Perşembe 11:15
Berberler, kuaförler, dövmeciler ve güzellik salonları açıldı
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Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın vardığı mutabakat sonucunda yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonları bugün açıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, bugün Bin 135 işletmenin hizmet vermeye başladığını  kaydetti.

BRT’de telefonla katıldığı Manşet + programında konuşan Kanber, pandemi sürecinde 5 bin işletmenin kapandığını, 50 bin kişinin de işsiz kaldığını söyleyerek, sektörde çalışanlara çağrıda bulundu ve bir daha kapanmamak için çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hastalığın ülkeye girişinin devletin olanaklarıyla engellenmesi gerektiğini kaydeden Kanber, toplumsal farkındalıkla sektörlerin ve tüm bireylerin sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Ekonomide ve sağlıkta olumsuz bir durum daha yaşanmaması için denetimi çok önemsediklerini belirten Kanber, denetim yapılmıyor diye vatandaşların sorumluluklarından kaçmaması gerektiğini ifade etti.

Mahmut Kanber, pandemi sürecinde ekonomideki gelir kaybının büyüklüğüne de dikkat çekti.

SEKTÖRLER KURALLAR ÇERÇEVESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Bugün açılan sektöreler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürecek.
Berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerin imzaladığı taahhütname şöyle: 

“-İş yerine gelen müşterinin adı soyadı ve telefon numarasının kaydedilmesi ve müşterilerin randevu ile kabul edilmesi 
-Müşterilerin birer koltuk arayla oturması ve işlem yapılan koltuk sayısı kadar müşteri kabul edilmesi 
-İş yerine maskesiz kimsenin alınmaması
-İş yerinde tek kullanımlık havlular bulundurulması ve müşterilerin girişte el antiseptiği kullanması 
-Müşteriye sadece su servisi yapılması, içeride gazete, dergi vb şeyler bulundurulmaması
-Her müşteri için tek kullanımlık malzeme sağlanması, fön makinesinin düşük hızda kullanılması
-İş yeri içerisinde sosyal mesafenin korunması
-Hasta olan personelin çalıştırılmaması, personelin işlem yapılan koltuk sayısı kadar çalıştırılması

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-Personelin tümünün maske takması ve sıkça değiştirilmesi
-Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temaslı olan personelin yüz koruyucusu (siperlik) kullanması 
-Personelin hijyen kurallarına harfiyen riayet etmesi, dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve yemek yenilen esnada aynı anda birden fazla kişinin olmaması
-İş yerinde günlük temizlik yapılması
-Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilip su ve deterjanla temizlik sonrası 5 litrelik suya yarım çay bardağı çamaşır suyu kullanılıp ilave temizlik yapılması
-Çalışma tezgahları ile ekipmanların düzenli olarak %70’lik alkol ile dezenfekte edilmesi
-Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması ve iş yerinin kullanılan tüm odalarının sık sık havalandırılması
-İlgili iş yerlerinin sabah 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında çalıştırılması
-Aksine davranışın yasal mevzuat uyarınca suç olduğu, 45/2018 sayılı yasanın 36(2) maddesi tahtında 22000 TL’ye kadar para cezası ve 1 yıla kadar hapislik cezası uygulandığının bilinmesi ve iş bu belgeyi okuyup anladıktan sonra imzalanarak beyan ve taahhüt edilmesi”


 

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Son Güncelleme: 04.03.2021 12:52
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