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Berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kriterleri yerine getirecekleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, güzellik ve saç hizmetleri alanında faaliyetlerine başlayacak olan sektörlerin pandemi kuralları çerçevesinde taahhütname imzalayarak, faaliyetlerine başlamaları konusunda mutabık kaldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 17:00
Berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kriterleri yerine getirecekleri açıklandı
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Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, güzellik ve saç hizmetleri alanında faaliyetlerine başlayacak olan sektörlerin pandemi kuralları çerçevesinde taahhütname imzalayarak, faaliyetlerine başlamaları konusunda mutabık kaldı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, faaliyete başlayacak ilgili sektörün bugün saat 14.00 itibarı ile sadece temizlik gibi hazırlıklarının yapılması için iş yerlerinin açılmasına izin verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayacakları, taahhütnamede yer alan maddelere yer verildiği açıklamada, maddeler şöyle sıraladı:
“-İşyerine gelen müşterinin adı soyadı ve telefon numarasının kaydedilmesi ve müşterilerin randevu ile kabul edilmesi 
-Müşterilerin birer koltuk arayla oturması ve işlem yapılan koltuk sayısı kadar müşteri kabul edilmesi 
-İşyerine maskesiz kimsenin alınmaması
-İşyerinde tek kullanımlık havlular bulundurulması ve müşterilerin girişte el antiseptiği kullanması 
-Müşteriye sadece su servisi yapılması, içeride gazete, dergi vb şeyler bulundurulmaması
-Her müşteri için tek kullanımlık malzeme sağlanması, fön makinesinin düşük hızda kullanılması
-İşyeri içerisinde sosyal mesafenin korunması

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-Hasta olan personelin çalıştırılmaması, personelin işlem yapılan koltuk sayısı kadar çalıştırılması
-Personelin tümünün maske takması ve sıkça değiştirilmesi
-Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temasIı olan personelin yüz koruyucusu (siperlik) kullanması 
-Personelin hijyen kurallarına harfiyen riayet etmesi, dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve yemek yenilen esnada aynı anda birden fazla kişinin olmaması
-İşyerinde günlük temizlik yapılması
-Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilip su ve deterjanla temizlik sonrası 5 litrelik suya yarım çay bardağı çamaşır suyu kullanılıp ilave temizlik yapması
-Çalışma tezgahları ile ekipmanların düzenli olarak %70’lik alkol ile dezenfekte edilmesi
-Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması ve işyerinin kullanılan tüm odalarının sık sık havalandırılması
-İlgili iş yerlerinin sabah 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında çalıştırılması
-Aksine davranışın yasal mevzuat uyarınca suç olduğunu, 45/2018 sayılı yasanın 36(2) maddesi tahtında 22000 TL’ye kadar para cezası ve 1 yıla kadar hapislik cezasının uygulandığının bilinmesi ve işbu belgeyi okuyup anladıktan sonra imzalanarak beyan ve taahüt edilmesi”
 

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Son Güncelleme: 03.03.2021 18:10
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