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Benzinciler tüzüğe tepkili

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Akaryakıt İstasyonlarının Niteliklerini Düzenleme Tüzüğü’nün geri çekilmesini talep etti.

06 Ekim 2020 Salı 14:12
Benzinciler tüzüğe tepkili
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Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Akaryakıt İstasyonlarının Niteliklerini Düzenleme Tüzüğü’nün geri çekilmesini talep etti.

Çağdal, Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilememek üzere bugün itibariyle aldıkları süresiz grev kararını 13 Ekim’e ertelediklerini belirterek, bu tarihe kadar bu sorunun çözülmesini beklediklerini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Çağdal, “Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu olarak seçim yasakları, pandemi, ekonomik çöküntü ve döviz krizi ortamında yandaşlara yeni istasyon izni vermek amacıyla yapılan bu tüzük değişikliğinin geri çekilmesini talep etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“YENİ TÜZÜK VE YASA HAZIRLANMASI GEREKİYOR”

 “Alelacele bir tüzükle devlet işleri yönetilemez” diyen Çağdal, tüm taraflarla çalışarak ihtiyaca göre yeni tüzük ve yasa hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Tüzük değişiminin amacının akaryakıt istasyonlarının niteliklerini ve emniyetini artırmak, yol güvenliği ve trafik akışını sağlamak olarak belirtildiğini söyleyen Çağdal, böyle bir amaca ayrıca yeni yaşam alanları, nüfus artışı olan bölgelerde benzin istasyonu ihtiyacına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

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Çağdal şu ifadeleri kullandı:

“Fakat amacı emniyeti ve nitelikleri artırmak olan tüzüğü incelendiğimizde istasyonlar arası mesafenin 7 kilometreden 1 kilometreye kısaltıldığı, kavşaklara olan mesafenin 600 metreden 65 metreye kadar düşürüldüğü ve geçici maddelerle 1974 öncesinden izni olanların başvuru yapabileceği değişiklikleri karşımıza çıkıyor. Aslında emniyeti, güvenliği ve nitelikleri artıracak bir değişiklik yok. Yandaşlara yeni izinler vermek için milimetrik hazırlanan bir tüzük görüntüsü veriyor.”

“AKARYAKIT İSTASYONU SAYISI BİLİMSEL OLARAK BELİRLENMELİ”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile çalışılarak, ekonomi ve enerji kıstaslarını da içeren bir yasa yapılması gerektiğini kaydeden Çağdal, KKTC’de bölgesel nüfus, araç sayısı ve yakıt tüketimi göz önüne alarak akaryakıt istasyonu sayısı ve ihtiyacının bilimsel olarak belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Çağdal, “Bu tüzük değişikliği ile 2016 yılından beri yapılan 118 başvurunun tekrar değerlendirileceği ve yandaşlara izinler verileceği aşikardır. Bu tüzükte 2 istasyon arası mesafe 7 km den 1 km’ye düşürülüyor, 1 litre yakıt ile bir araç 20-25 km gidebilmektedir. Bu tüzükle hak kazandığı iddiasıyla 1974 öncesi istasyon izni olan araziyi satmak veya tekrar işletmeye açmak amaçlı HP’li bir bakanın akrabası Karpaz bölgesinde girişimler yapmaktadır.” dedi.

“SÜRESİZ GREV 13 EKİM’E ERTELENDİ

Çağdal, Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilememek üzere bugün itibariyle aldıkları süresiz grev kararını 13 Ekim’e ertelediklerini belirterek, bu tarihe kadar bu sorunun çözülmesini beklediklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 06.10.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
Levent çağdalAkaryakıt İstasyonlarının Niteliklerini Düzenleme Tüzüğü
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