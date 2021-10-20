Benzinciler mevcut stoklarını kullanıyor

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, TAK’a yaptığı açıklamada, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim’de fiyatlarda bir değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 TL zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu belirtti.

Benzin istasyonlarında yaşanan yoğunluğa da değinen Çağdal, şu anda benzin istasyonlarının mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

Çağdal, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir görüşme talebinde bulunduklarını ancak henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.