Benzinciler Birliği yarınki eylemi iptal etti

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Akaryakıt Nitelikleri Tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için Ulaştırma ve Enerji bakanlıkları ile çalıştıklarını, eylemin bu nedenle iptal edildiğini duyurdu.



