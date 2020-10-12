Benzinciler Birliği yarınki eylemi iptal etti

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Akaryakıt Nitelikleri Tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için Ulaştırma ve Enerji bakanlıkları ile çalıştıklarını, eylemin bu nedenle iptal edildiğini duyurdu.
Son Güncelleme: 12.10.2020 13:30
Çağdal: “Tüzük değişikliği üzerinde çalışıyor, erken zamanda tamamlanacağını umuyoruz”
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Akaryakıt Nitelikleri Tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için Ulaştırma ve Enerji bakanlıkları ile çalıştıklarını, eylemin bu nedenle iptal edildiğini duyurdu.