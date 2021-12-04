banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meteoroloji Dairesi’nden uyarısı
Meteoroloji uyardı!
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Covid-19 yine can aldı!
Adı öğretmen olunca hiç yakışmıyor!
Adı öğretmen olunca hiç yakışmıyor!
banner405
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal'dan açıklama

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, benzin istasyonlarına ikmallerin yapıldığını belirterek, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 13:45
Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal'dan açıklama

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Çağdal, birçok benzin istasyonuna ikmal yapıldığını, gün içerisinde her istasyonda benzin ve mazot olacağını söyledi.
Levent Çağdal, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Ülkede, 1 Aralık'tan beri akaryakıt tedariğindeki sorun nedenıyle sıkıntılar yaşanıyor.  Akaryakıt istasyonlarında  bazı petrol ürünleri bittiği için satışı yapılamıyor. Sabah saatlerinde  akaryakıt istasyonlarının önlerinde araç kuyrukları da gözlemlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun dün yaptığı açıklamada, ülkedeki yakıt sıkıntısının giderildiğini Alpet’in yakıt gemisinin adaya geldiğini ve tedarikin tamamlandığını, K-Pet’in gemisinin de dün ülkeye varacağını bildirmişti.

banner341
Art arda gemi varışlarının planlandığını da söyleyen Bakan Atun, her iki şirketten de önümüzdeki haftaya denk gelecek şekilde ikişer geminin daha gelişinin planlanmasını istediklerini ve bunun teyidini aldıklarını ifade etmişti.

 

banner360
Son Güncelleme: 04.12.2021 15:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP’den Surlariçi ziyareti
CTP’den Surlariçi ziyareti
Meteoroloji Dairesi’nden uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden uyarısı
Dünya Engelliler Günü’nde basket maçı oynadılar
Dünya Engelliler Günü’nde basket maçı oynadılar
Akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili tüzükte değişiklik
Akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili tüzükte değişiklik
Cittaslow Belediyeler İzmir’de
Cittaslow Belediyeler İzmir’de
DAÜ’de, ödüllü iki kısa filmin gösterimi yapıldı
DAÜ’de, ödüllü iki kısa filmin gösterimi yapıldı
Karasaç: “KKTC Hukuku’nda soyadı düzenlemesi kadın erkek eşitliği bakımından isabetli”
Karasaç: “KKTC Hukuku’nda soyadı düzenlemesi kadın erkek eşitliği bakımından isabetli”
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Uluçam: “Ekilebilir tarım arazilerinin azalması endişe verici”
Uluçam: “Ekilebilir tarım arazilerinin azalması endişe verici”
Özersay'dan akaryakıt tepkisi
Özersay'dan akaryakıt tepkisi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim