“Benzerliklerimizin Farkında Mısınız?” Etkinliği GAÜ'de gerçekleşti

Etkinlikte, GAÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 3.sınıf öğrencileri Nelin Cambaz ve Fikret Güneş tarafından down sendromlu bireylerin farkındalığı, hayatı ve eğitimleri konuşuldu.

GAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 3.sınıf öğrencisi Nelin Cambaz down sendromlu bireylerin gelişimleri hakkında yaptığı açıklamalarda; “Her çocuk gibi down sendromlu çocuklarda farklı zeka seviyelerine, yetenek ve kişiliklere sahiplerdir. Burada ki kilit nokta çocuğumuzun kapasitesinin maksimum düzeyde kullanılabilmesi için doğru destek programını alması gerekmektedir. Fiziksel ve zihinsel yetersizliğe sahip olmaları nedeniyle fizyoterapi, özel eğitim ve dil konuşma alanlarında planlı ve sistemli çalışma çok önemlidir” dedi.

“Erken Eğitim, Özel Eğitim ve Fizyoterapi ile Down Sendromlu Bireylerin Gelişimleri Kolayca Desteklenebilir”

Cambaz; “Erken eğitim programları aileler tarafından iyice değerlendirilmeli, doğru kaynaklara ulaşarak takip edilmelidir. İlk günden itibaren fizyoterapi desteği, 6.aydan itibaren özel eğitim, 1 yaş ve sonrası itibaren ise dil-konuşma eğitimine başlaması önemlidir” dedi.

Cambaz; “Down sendromlu çocuklar merkezi sinir sisteminde ki sorunlar dışında, motor gelişimini etkileyen iki önemli genetik belirti vardır. düşük kas sorunu ve eklem bağlarında ki gevşeklik. Bu durumlardan dolayı bu çocuklar tembel gibi algılanır. Oturma, yürüme gibi gelişim basamaklarına daha geç ulaşırlar. Ayrıca kalp problemleri, beslenme ve sinir sisteminde ki bazı sorunlar, geçirilen ameliyatlar daha yavaş gelişmelerine neden olur. Down sendromlu çocukların hareketleri sınırlıdır. Denge ve koruma durumları zayıftır. Bu sorunlarda alınacak özel fiztorepist yardımları ile desteklenebilir” dedi.

“Down Sendromu Hastalık Değil, Farklılıktır”

GAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 3.sınıf öğrencisi Fikret Güneş, down sendrom tanımı hakkında yaptığı açıklamalarda; “Down sendromu genetik bir farklılık olmakla beraber normal gelişim gösteren bireylerde 46 çift kromozom bulunurken, down sendromlu bireylerde 47 çift kromozom bulunur. Dünya genelinde 6 milyon down sendromlu bireyler bulunmaktadır. Down sendromlu bireylerde farkındalık oluşturmanın bir nedeni insanların aslında bunu hastalık olarak tanımlamaması gerektiğindendir.Down Sendoromu tedavi edilebilir bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Çeşitli özel eğitim programları ve fizyoterapist ile destekleyebiliriz. Down sendromu riski genetik faktörlerin bilinmesi yanında down sendromlu annelerin 35 ve 35 yaş üzeri olan kesimde bilinen etkendir. Burada 35 yaş üzeri annelerde daha çok görülmektedir. Yüzdesel olarak baktığımızda genç ailelerde daha çok down sendromlu birey görülür” dedi.

Down sendromlu bireylerin özelliklerinden bahseden Güneş; “Fiziksel özellik olarak down sendromlu bireylerin daha çekik gözleri, basık burunları, kısa parmakları vardır. Enseleri normale göre daha kalındır. Avuç içlerinde tek çizgi bulunur. Ayak başparmakları ile diğer parmaklarının arası daha açıktır. Gelişim özelliklerine baktığımız zaman ise down sendromlu bebekler istisna olmakla birlikte normal gelişim gösteren akranlarına göre daha yavaş büyürler. Genele bakıldığı zaman daha kısa boylu bireylerdir. Bunların yanında metabolizmaları daha yavaş işler. Metabolizmaları yavaş işlediği için düzenli beslenme alışkanlıkları olmazsa, diyetisyenlerle beraber özel çalışılmazsa ileride kilo problemleri oluşabilir. Her çocuk gibi down sendromlu bireylerde farklı özelliklere farklı yeteneklere sahip bireylerdir. Burada kilit nokta çocuğumuzun maksimum düzeyde performansını arttırmaktır. Down sendromlu çocuklara baktığımız zamanda kendinden daha küçük olan çocuklarla arkadaşlık kurarlar. Uygun eğitim programları ile down sendromlu bireylerin toplumda bağımsız yaşamasına, normal iş hayatına atılmalarını sağlayabiliriz” dedi.