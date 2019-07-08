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Benter: “vakıf Malını Özel Şahıslar Üzerine Geçirmek İnsanlık Suçudur”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, vakıf malının mülkiyetini özel şahısların üzerine geçirmenin bir nevi “insanlık suçu” olduğunu belirtti. 

Benter: “vakıf Malını Özel Şahıslar Üzerine Geçirmek İnsanlık Suçudur”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, vakıf malının mülkiyetini özel şahısların üzerine geçirmenin bir nevi “insanlık suçu” olduğunu belirtti. 

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:11
Benter: “vakıf Malını Özel Şahıslar Üzerine Geçirmek İnsanlık Suçudur”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, vakıf malının mülkiyetini özel şahısların üzerine geçirmenin bir nevi “insanlık suçu” olduğunu belirtti. 
Benter yazılı açıklamasında, son günlerdeki “Kapalı Maraş’ın mülkiyet konusu” tartışmalarına değindi. 
İbrahim Benter, orjinalde Kapalı Maraş’ın tamamen vakıf malı olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu, çünkü ellerinde Kapalı Maraş’ın Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Bilal Ağa vakıflarına ait olduğunu gösteren İngiliz tapularının olduğunu kaydetti. 
“Vakıf kanunları ve uluslararası hukuk kanunları, bir vakıf malının özel şahısların mülkiyetine geçmesini kabul etmez. Bir vakıf malının sadece kullanım hakkı özel kişilere verilebilir” diyen Benter, şöyle devam etti:

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“Hukuk tartışmaları devam ederken konunun etik boyutu ne yazık ki bazen unutuluyor. Yani kanunlarda bir ‘boşluk’ bulunsa bile ve bunu fırsat bilerek bir vakıf malının mülkiyetini özel şahısların üzerine geçirmek bir nevi ‘insanlık suçudur’. 
Çünkü dünyanın her yerinde vakıf demek ırk, milliyet, din veya herhangi başka bir ayırım yapmadan insanlığın hizmetine verilmiş mal demektir. Dolayısı ile bir vakıf malını vakıf statüsünden çıkarmak yani genelde insanlığa faydalı olmaktan men ederek bazı özel kişilerin zengin olması için kullanmak bence insanlık aleyhine işlenmiş bir suçtur. 
Dünyanın neresinde kimsesiz çocuklara bakan bir yetimhanenin idarecilerine giderek ‘bu bakım evi kapatılacak çünkü gelirini kullandığınız vakıf malı herhangi bir sebepten ötürü özel bir şahsa verilmiştir’ diyebilirsiniz?”
(EMR/HA) 
 

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