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Benter: “Vakıflar İdaresi, 448 yıldır kültür sanatı destekleyen bir kurumdur”

Benter: “Vakıflar İdaresi, 448 yıldır kültür sanatı destekleyen bir kurumdur”

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:55
Benter: “Vakıflar İdaresi, 448 yıldır kültür sanatı destekleyen bir kurumdur”

Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Hala Sultan Kitap Günleri’ne vakfın verdiği desteği eleştirenlerin, yapılan işi değersiz kılmak için algısal faaliyet başlattığını belirterek, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448 yıldır bilginin gücüne inanan ve kültür sanatı destekleyen bir kurum olduğuna işaret etti.

Benter bugün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yıl içerisinde birçok kültür-sanat faaliyetine doğrudan ve dolaylı olarak destek verdiğini ve bilgiyle bilimin gücünün toplumun geneline yayılmasında öncü olduğunu belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Türk Tarih Kurumu’nun organize ettiği Hala Sultan Kitap Günleri’nde kitap okuma kültürünün artması adına destek verdiklerini kaydeden Benter, “Verilen destek, Kitap Fuarı’nın toplumun tüm kesimlerinde yankı bulması ve tüm kesimlerin katılması adına Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin toplumun tüm kesimlerini kuşatıcı ve kucaklayıcı yönü olan manevi desteğidir. Maddi anlamda herhangi bir destek verilmemiştir” dedi.

“NUTUK’TAN DÜNYA KLASİKLERİNE BİRÇOK KİTAP FUARDA YER BULUYOR”

İbrahim Benter, fuarda Atatürk’ün Nutuk eserinden, Türk edebiyatının önemli kitaplarına, dünya klasiklerinden, bilim ve felsefe kitaplarına, romanlardan hikayelere binlerce kitabın okuyucuyla buluştuğuna işaret etti.

Benter, “Bazı kesimlerin bilginin en önemli unsurlarından birisi olan araştırma ve bilgiyi yerinde edinme zahmetine girmeden yapılan işi değersiz kılmak için başlattığı belli algısal faaliyetlere karşı herkesi kitap günlerini ziyaret etmeye ve kitapları incelemeye davet ediyoruz” dedi.

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“VAKIFLAR, KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNE DESTEK OLAN BİR KURUMDUR”

Benter, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi toplumun genelinde kitap okumayı artırmak için bu tür faaliyetlere destek vermekte ve vermeye devam edecektir. Verilen destek, Kitap Fuarı’nın toplumda yankı bulması ve tüm kesimlerin katılması adına Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin toplumu kucaklayıcı yönü olan manevi desteğidir. Maddi anlamda herhangi bir destek verilmemiştir”

KİTAPLARDAN VERGİ ALINMASI KONUSU

İbrahim Benter, kitaplar üzerinden vergilerin alınması gibi konuların devleti ilgilendiren ve bu konuyla ilgili resmi kurumlarla görüşülmesi gereken konular olduğunu belirtti. Benter, “Bilginin gücüne inanan bu kişileri doğru bilgi kaynağına yönlendirmeyi uygun buluyoruz” dedi.

Kıbrıs’taki yayınevlerinin davet edilmemesi eleştirisine de değinen Benter, yayınevlerinin geç de olsa davet edildiğini ve kendilerine tüm imkanların verileceğinin iletildiğini belirtti.

Son Güncelleme: 30.05.2019 17:01
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Benter
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