Benter Kapalı Maraş’ın 300 yıllık bir vakıf malı olduğunu vurguladı

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter “Neticede Kapalı Maraş vakfedilmiş araziler üzerine kurulmuş bir yer. Vakfedenlerin amacı hizmet… Kendi çıkarları için buralara onu bunu yapalım, otel-dükkân yapalım değil… Rumlar da kullansın Türkler de anlayışı ile... 300 yıl, tam 300 yıl vakıf olarak kapalı Maraş kullanılmış… Arazilerin kiralanması ile kira gelirleri ile fakir fukaraya yardım edilmiş… Çocuklar okutulmuş, öğretmenlerin maaşı ödenmiş. 300 yıl... 300 yıl sonra ansızın İngiliz döneminde ‘burası bizim’ diyorlar ve bu iddialar halen devam ediyor… Vakıfların haklarının korunması lazım…” dedi.

“EĞER BİR YERDEN BİR HAK ELDE EDİLECEKSE BU BİNA İLE İLGİLİ, TOPRAKLA DEĞİL…”

“Bizim elimizdeki İngiliz kütüklerinde parsel parsel Abdullah Paşa Vakfı’na ait. Rumlara kiralanmış. O Rum da o ‘kiralama hakkını’ başka birine devretmiş… Son kütükte görünen adam şimdi bu mal benim diyor… Tazminat istiyor ve sair… Hâlbuki İngiliz kütüğünde bunun ‘bir kiralama’ olduğu apaçıktır. Mülkiyet sahibinin Abdullah Paşa olduğu net ve bunun bir kiralama olduğu da net.. Dünyanın neresinde kiracı mülkiyet sahibi olabilir? Ha Rumlar otel yaptıysa, evet hakkı vardır. Çünkü binayı evet kendisi yaptı. Eğer bir yerden bir hak edilecekse bina ile ilgili edebilir toprakla ilgili değil…”

“VAKIF MALINI GASP ETMEK İNSANLIK SUÇUDUR…”

“Vakıf malına gasp etmek insanlık suçudur” diyen İbrahim Benter, “Kapalı Maraş’ın 300 yıl vakıf malı kullanıldığını İngilizler de esasen Rumlar da kabul ediyorlar: Farklı olarak Rumlar diyor ki ‘evet, öyle idi ama şimdi benim’. Bizde diyoruz ki vakıf malı şahıs malı olamaz. 300 yıllık vakıf malı nasıl şahıs malı oldu?” diye sordu.

Benter şunları söyledi:

“Osmanlı hem de İngiliz arşivleri toprağın vakıf malı olduğunu tartışmasız ortaya koymaktadır. Tüm kınamalar anlamsız. Buradakiler anlamıyor New York nasıl anlayacak? Bizim duruşumuz açık ve net… Belgelere dayalı, kimsenin de hakkını yemek istemiyoruz… Vakıf malına gasp etmek insanlık suçudur, diyoruz. Kapalı Maraş’ın 300 yıl vakıf malı kullanıldığını İngilizler de esasen Rumlar da kabul ediyorlar: Farklı olarak Rumlar diyor ki ‘evet, öyle idi ama şimdi benim’. Bizde diyoruz ki vakıf malı şahıs malı olamaz. 300 yıllık vakıf malı nasıl şahıs malı oldu?”