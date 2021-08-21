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Benter, Kapalı Maraş'taki vakıf malları hakkında değerlendirme yaptı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Kapalı Maraş'taki vakıf mallarına işaret ederek, "Yetimlere bakılması için vakıflara devredilen araziyi başkasına verince yetimlere ne olacak?" diye sordu.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:13
Benter, Kapalı Maraş'taki vakıf malları hakkında değerlendirme yaptı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katılarak, Kapalı Maraş’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benter, bir örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Biz bir odaya toplasak, ABD’nin Cumhurbaşkanını, Fransa’nın Cumhurbaşkanını, İngiltere’nin Cumhurbaşkanını ve kraliçesini, desek ki size bir soru soracağız, aklınıza ilk geleni söyleyin. Soru da şu; Maraş’ta 100 dönümlük bir arazi var, kirasıyla yetimlere bakılması için bu arazi vakıflara devredilmiş. Bu 300 yıl böyle yapılmış... Siz bu araziyi vakıf malından çıkarılmasına ve bir şahsa verilmesine onay verir misiniz?

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Bu adamın, İngiltere’de Fransa’nın güneyinde otelleri vardır, verelim bir tande de Maraş’ta yapsın... 9 tane oteli vardır, 10 olsun; bankada 10 milyon Euro’su vardır 11 milyon Euro’su olsun. E bu yetimler ne olacak? Siz inanır mısınız herhangi bir Cumhurbaşkanı ya da herhangi bir insan buna evet diyecek?”

“BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

Prof. Dr. Benter, vermiş olduğu örneğin ardından, “Tartıştığımız konunun ciddiyetinin farkında değiliz. Hangi insan böyle bir şeyi kabul eder? Bu bir insanlık suçudur” dedi.

İbrahim Benter, “Yetimler gelecek, ‘her ay bize buranın kirasından para gelirdi, ne oldu bizim kiralarımıza?’ diye soracak, e verdik lordos bir otel daha yapacak, turistler gelsin de zengin olsun diye...” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim BenterKapalı MaraşVakıf Malları
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