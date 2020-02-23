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Benter, geliştirdiği sistemin Kovid-19'a çare olabileciğini belirtti

ABD'de tıp eğitimi alan ve bu alanda 34 yıl araştırmalar yapan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İbrahim Benter, ürettiği “ACE2/Angiotensin-(1-7)” isimli sistemle Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önüne geçebileceğini söyledi.

Benter, geliştirdiği sistemin Kovid-19'a çare olabileciğini belirtti

ABD'de tıp eğitimi alan ve bu alanda 34 yıl araştırmalar yapan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İbrahim Benter, ürettiği “ACE2/Angiotensin-(1-7)” isimli sistemle Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önüne geçebileceğini söyledi.

23 Şubat 2020 Pazar 11:54
Benter, geliştirdiği sistemin Kovid-19'a çare olabileciğini belirtti
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KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Benter, tıp eğitimini aldığı ABD ve Avrupa'da yaklaşık 34 yıl bu alanda araştırmalar yaptı.
Benter, kalp ve damar problemlerinin tedavisine ilişkin yaptığı eğitim ve araştırmaları dolayısıyla birçok ödüle layık görüldü.
"Angiotensin-(1-7)" diye bilinen hormonu bulan Benter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'un durdurulması için kullanılabilecek tedavi yönetimine ilişkin bilgi verdi.
Benter, yeni tip koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığını belirterek virüsün özelliklerinin hala tam olarak anlaşılamadığını kaydetti.
Hastaların hiçbir şey hissetmedikleri için dünyanın değişik yerlerine gittiğine ve virüsü buralara taşıdığına işaret eden Benter, durumun tehlikeli ve şu an için durdurulmasının imkansız olduğunu vurguladı.
Kovid-19'a karşı alınan karantina tedbirlerinin yetersiz kaldığının altını çizen Benter, "Yapılması gereken yaklaşım, aşı üretmektir. Bu da çok zor ve zaman alacak bir iştir. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken tek yaklaşım, bu virüs vücudumuza girdikten sonra onu etkisiz hale getirebilmektir." diye konuştu.
Benter, 1990'lı yılların başından bu yana üzerinde çalıştığı ve "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli bir sistem bulduğunu söyleyerek bunun koronavirüsün durdurulmasında kullanılabileceğini söyledi.

"ACE2 PROTEİNİ BİR KAPI ROLÜ OYNUYOR"
Geliştirdikleri bu sistem sayesinde birçok hastalığa çare üretildiğini söyleyen Benter, "Bu sistemdeki ACE2 proteini, virüslerin çalışmasında da etkili olabiliyor. Bir virüs vücudumuza girdiğinde, hücrenin içine girebilmesi için ACE2 proteinine bağlanması gerekiyor. Yani ACE2 proteini bir kapı rolü oynuyor. Virüs bu proteine bağlanıyor, hücrenin içine giriyor. Biz bu kapıyı kapatabilirsek ve virüs hücrenin içine giremezse zarar vermesini engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Benter, ABD'de daha önce yaptıkları çalışmalarda ACE2 proteini önleyicilerle durdurabildiklerini ve bu konuda birçok deney yaptıklarını belirterek "Şu anda bu hastalara yardımcı olabileceğimiz en etkili metot, bu önleyicileri geliştirerek virüsün çalışmasını önlemektir." dedi.
Yurt dışından ve Türkiye'den Kovid-19'la ilgili kendilerine danışanlar olduğunu belirten Benter, geçen hafta KKTC'yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu konuyu ele aldıklarını söyledi.

"KORONAVİRÜSE KARŞI ÇÖZÜMÜN TÜRKİYE'DEN ÇIKMASI MÜMKÜN"

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Benter, bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa sürede bunların daha da netleşeceğini kaydederek "Bence, koronavirüse karşı çözümün Türkiye'den çıkması mümkün." dedi.
ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye'deki uzmanların tecrübesinden faydalanılması gerektiğini belirten Benter, "Türkiye burada öncülük yapabilir, hızlıca bir konferans düzenlenebilir ve uzmanlar çağrılabilir. Bir strateji geliştirilerek hızla bir çalışma başlatılabilir." diye konuştu.
Benter, gelişmiş laboratuvarlarda yapılacak çalışmalarla kısa zamanda çözümler üretilebileceğine dikkati çekerek "Allah'ın yardımıyla tecrübeler bir araya gelirse yapılamayacak bir iş yoktur." dedi.
Aylar öncesinde bu konuya dikkat çektiklerini ifade eden Benter, Dünya Sağlık Örgütünü gerekli açıklamayı yapmadığı ve insanları böylesine ciddi bir konuda yeterince bilinçlendirmediği hususunda eleştirdi.
Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalışmalar yürüten Benter, eğitim ve araştırma konularında birçok ödül aldı.

PROF. DR. İBRAHİM BENTER KİMDİR?
1962 yılında Lefkoşa’da doğan Benter, 1985'te ABD'deki Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu.
New York Tıp Fakültesi ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Benter, Cleveland Clinic Foundation’da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı.
2001-2012 yılları arasında Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalında Profesör olarak çalışan Benter, 2012-2013 akademik yılında Oxford Üniversitesinde görev yaptı.
Benter, Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalışmalar yürüttü.

 

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Son Güncelleme: 23.02.2020 15:00
Anahtar Kelimeler:
İbrahim BenterKovid-19
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