Benli’den Kadın Günü Mesajı...

Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Benli, “Yüksek yaşam standartlı kent vizyonumuzun ayrılmaz unsurlarından biri de fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı ve insan hakları” olduğunu söyledi.

Gönyeli Belediyesi’nin karar alma süreçlerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetildiğini belirten Benli, “Kadın emeği bu güzel kente değer katıyor, yalnızca 8 Mart’ta değil, her gün, bu bilinçle varız” dedi.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Gönyeli Belediyesi kadın personelini de ziyaret ederek karanfil takdim etti.(HÖ) FOTOĞRAFLI