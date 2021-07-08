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Benli, Sanayi Odası yeni yönetimini kabul etti

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yeni seçilen Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulunu kabul etti.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:44
Benli, Sanayi Odası yeni yönetimini kabul etti

Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ziyarette belediye ile oda arasında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.

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Ziyarette konuşan Ali Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak Gönyeli Belediyesi’nin yüksek hizmet standardı odaklı çalışmalarını örnek alarak bu yoldan ilerleyeceklerini ifade etti. Kamacıoğlu, örnek bir belediyecilik yaptığı için başkan Benli’yi tebrik etti. Kamacıoğlu, temizlik ve altyapı noktasında sanayi bölgelerini Gönyeli’ye benzetme amacıyla yola çıktıklarını kaydetti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ise, Sanayi Odası yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek sözlerine başladı. Benli, “Sanayi, üretim demek, üretmeden yaşayanlar fakirleşir ve küçülür. Sanayi, toplumun yaşam kaynağıdır. Sanayi Odası ile hem kentimiz, hem de ülkemizdeki sanayicilerin gelişimi için birtakım noktalarda iş birliği yapmayı istişare edeceğiz. Ziyaretten mutlu olduk yeni yönetime tekrardan başarılar dileriz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet BenliKtso
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