Benli: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği şu anda meşru bir yönetime sahip değildir

BENLİ: KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ ŞU ANDA MEŞRU BİR YÖNETİME SAHİP DEĞİLDİR

13 Belediye Başkanı, basın toplantısı düzenleyerek Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 22 Ekim 2020 tarihli Genel Kurul toplantısının tamamlanmadığını ve ‘Belediyeler Birliği’ ruhunun zedelendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin şu anda meşru bir yönetimi yoktur. Birliğimizin genel kurulunun yasamıza saygı temelinde tamamlanması için Divan Başkanlığı’na resmi başvuru tarafımızdan yapılmıştır. Bir yandan Covid-19 sürecinde belediyelerimizin hak ettiği desteği alması ve halkımıza hizmetlerini sürdürmesi, bir yandan da belediyelerimizin birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” denildi.

13 Belediye Başkanı adına ortak açıklamayı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli yaptı.

Benli, Gönyeli Belediye Başkanı olarak kendisinin yanısıra, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Mehmetçik Belediye Başkanı Sayın Cemil Sarıçizmeli, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy , Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Sayın Suphi Coşkun ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin bu açıklamayı hazırladığını bildirdi.

“PANDEMİ, YERİNDEN YÖNETİM İLKESİNİN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI”

Pandemi sürecinin belediyelerin birliği ve yerinden yönetim ilkesinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, etkin denetim ve hizmet için Kıbrıs Türk Belediyelerinin “güçlü” olmak zorunda olduklarını vurguladı.

“Yerel bulaşın önüne geçmek ve aşı süreci ile birlikte geleceği planlamak için belediyelerimiz aynı zamanda “birlik” olmak zorundadır” diyen Benli, hükümetin “Covid-19 mücadelesinde” en önemli paydaşın belediyeler olduğunu ifade etti.

Belediyelerin küresel salgının başladığı geçtiğimiz yılın mart ayından bugüne olağanüstü bir özveri ortaya koyduğunu söyleyen Benli, “Covid-19’a karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmek için hükümeti belediyelere destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

Benli, ‘Belediyelerin devlet katkı paylarının, hayat pahalılığı oranında artırılması’, ‘belediyelere bu dönemde “bulaşıcı hastalıklar özel katkı payı” sunularak, yerinden denetim yetki ve sorumluluklarının artırılması’ ve ‘uzun yıllar gündemde olan 51/95 sayılı belediyeler yasasının, Belediyeler Birliğinin önerileri dikkate alınarak acilen güncellenmesi’ gerektiğini belirtti.

Siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, oda ve sendikaları ve halkı belediyeleri bu taleplerine destek olmaya çağıran Benli, bu süreçte belediyelerin birliğini ve bütünlüğünü korumanın da son derece önemli olduğunu ifade etti.

“BELEDİYELERİN DEVLET KATKI PAYLARININ, HAYAT PAHALILIĞI ORANINDA ARTIRILMALI”

Hükümetin yaptığı bütçede 2021 yılında % 15 e çok yakın bir hayat pahalılığı öngördüğünü ve bunu çalışanlara vereceğini taahhüt ettiğini kaydeden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “ancak bu yıl ilk kez bize çok düşük bir artış öngörüldü ve devlet bütçesinden belediyelere yapılan aktarmada yüzde yarım gibi bir oranda artış oldu. Yüzde 15 artırılacağını düşündüğümüzde hayat pahalılığının ve personel giderlerinin sadece bu kalemden % 14.5 gibi ciddi bir açık vermesi söz konusudur. Ve unutulmamalıdır ki belediyelerimizin yerel gelirleri de pandemi baskısı altındadır. Gelirlerimizde ciddi daralmalar vardır. Bu kusur düzeltilmediği takdirde belediyelerin genel anlamda hizmetlerinde sıkıntı belki de birçok belediye de personel maaşlarının düzenli ödenememesi gibi sorunlar ve buna bağlı olarak halkın hizmetinin aksaması gibi olumsuz sonuçlar olacak. Ama daha da önemlisi pandemi mücadelesinde belediyeler zayıf düşecek” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELER BİRLİĞİ RUHU ZEDELENMİŞTİR”

Gönyeli belediye Başkanı Ahmet Benli, açıklamada, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin 22 Ekim 2020 tarihli Genel Kurul toplantısının tamamlanamamış olduğunu da savundu. Benli, “Belediyeler Birliği ruhu zedelenmiştir. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği şu anda meşru bir yönetime sahip değildir” dedi.

Benli Açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Birliğimizin Genel Kurulunun yasamıza saygı temelinde tamamlanması için divan başkanlığına resmi başvuru tarafımızdan yapılmıştır. Bir yandan covid-19 sürecinde belediyelerimizin hak ettiği desteği alması ve halkımıza hizmetleri sürdürmesi ve bir yandan da belediyelerimizin birlik ve beraberliği için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Belediyeler Birliği belediyelerin ortak evidir ve çok uzun yıllardan beri bunu biz ortak ev olarak koruyup yaşatabildik. Ancak şu anda bir sıkıntı yaşanıyor. Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü, divan başkanımız olarak bizim için halen meşru başkandır. Onunla da görüşmelerimiz devam etmiştir. İdari süreçlerde de bunu takip ediyoruz. Sorunun çözümü gizli oyla genel kurul iradesinin ortaya çıkmasıdır. Ayrıca mali raporla ilgili gerekli dökümanlar sunulmamış oylanmamış ve aklanmamıştır. Biz Ombudsman’a resmi başvurumuzu yaptık, yargı süreçlerinde de yürüyoruz. Bu kurumların yıpratılmaması gerekir. Önemli olan birlikteliğin sağlanabilmesidir.”