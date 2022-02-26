banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı Meclis Genel Kurulu’nda
Hükümet programı Meclis Genel Kurulu’nda
Evinde 5 gr uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Hamitköy'de uyuşturucu
Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!
Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!
İşte bakanlıklara bağlı daireler!
İşte bakanlıklara bağlı daireler!
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
banner404

Benli: Gönyeli Belediyesini kapattırmayacağız

"Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız!"

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:15
Benli: Gönyeli Belediyesini kapattırmayacağız

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli Gönyeli Belediyesinin Lefkoşa'ya bağlanması yönündeki söylentilere tepki gösterdi.

Benli sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

Gönyeli size “sayı” bize “hayat”tır!

Buradayız ve bu kenti sizin dar görüşlerinize heba etmeyeceğiz!

Gönyeli bizlerin üst kimliğidir; evimizdir, yuvamızdır, belediyemizdir.

Kentimizdir ve KENDİMİZDİR Gönyeli!

Ömrümüzdür!

Bu kenti adeta küllerinden yeniden yarattık.

Çok çalıştık çok…

Köyden kente dönüştük, çok daha güçlendik, yeni hayaller ve projelerle geleceğe odaklandık.

banner341
Bir kent düşündüğünüzde, nasıl olmalı diye..

Gönyeli’nin tüm alt yapısı planlı ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Gönyeli’nin Bulvarları var.. Caddeleri var, çağdaş, ışıl ışıl, cadde dönüşümü ile güçlenen… Yürüyüş ve bisiklet yolları var… Prestijli hizmet binası var.. Okulları var, hem de en yeni teknoloji ile donanmış… Sosyal aktivite merkezi var.... Köprüleri var.. Alt-Üst geçidi var… 4 ilçeyi birbirine bağlayan çemberi var.. Futbol sahası var ayrı.. Tenis kortları var.. Spor kulüpleri var.. 1 rekreasyon alanı ve 47 çocuk parkı var.. İçilebilir suyu var.. Postası var, hal’i var… Otelleri var, hastaneleri var.

Tertemiz bir kent var, Avrupalı…

Bütçesi var güçlü!

Tek bir gün ne hizmeti aksayan ne maaş ödemesi!

Ne sigortası, ne yatırımı!

Standart var, hak var, dürüstlük var Gönyeli'de!

Kendi ayakları üzerinde gururla duran Gönyeli Belediyesi var.

Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız!

Kenetleneceğiz ve bu ülkenin en güçlü kurumu Gönyeli Belediyesi'ni kapattırmayacağız.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar günü bazı yollar kapatılacak
Pazar günü bazı yollar kapatılacak
Girne - Lefkoşa anayolunun Boğaz mevkiinde trafik kazası..
Girne - Lefkoşa anayolunun Boğaz mevkiinde trafik kazası..
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Erhürman: “Doğru fikrin bir numaralı destekçisi biz oluruz, yeter ki samimi olun”
Erhürman: “Doğru fikrin bir numaralı destekçisi biz oluruz, yeter ki samimi olun”
Tatar: “Diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini temenni ediyorum”
Tatar: “Diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini temenni ediyorum”
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tatar, Lavrov’a yönelik tepkileri değerlendirdi
Tatar, Lavrov’a yönelik tepkileri değerlendirdi
Tarım Bakanlığı’ndan duyuru…
Tarım Bakanlığı’ndan duyuru…
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
CTP: “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak”
CTP: “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim