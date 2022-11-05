Benli, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Y. Benli, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Yılmazköy’den Yenikent’e, Türkeli’den Kanlıköy’e, Gürpınar’dan İkidere’ye, Alayköy’den Gönyeli’ye hayallerinin bitmediğini belirten Benli, “Biz Gönyeli’yiz… Alayköy’le tek yüreğiz” dedi.

Benli, yeni hayaller için yine birlikte kenetleneceklerini ifade ederek, “Gönyeli Belediyesi’ni bu ülkenin en güçlü belediyesi, Gönyeli’yi hizmet kalitesi en yüksek kenti yaptık ama durmak, dinlenmek yok” diye konuştu.

Dürüstlükle ve adaletle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Benli, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Çok çalıştık, daha çok çalışacağız.

Önemli başarılara birlikte imza attık, yenilerini yapacak, kentimize yeni eserler kazandıracağız.

Birileri Gönyeli Belediyesi’ni de kapatmanın hesaplarını yaparken, bizler kentimizle, belediyemizle, alın terimizle gurur duyacağız.

Biz varız, buradayız, endişe etmeyiniz!

Yüreklerinizi ferah tutunuz.

Gönyeli Belediyesi’ni elbette koruyacak, elbette daha da geliştireceğiz. Öyle partizan istihdamla, savurganlıkla, kayırmacılıkla, haksız hukuksuz uygulamalarla bizim işimiz olmadı, olmaz. En temel sorunlarımızı çözdük, köyden kente dönüşümü gururla tamamladık, şimdi çok daha güçlüyüz ve yeni projelerimiz, çok daha büyük hayallerimiz var.

Bizim gerçekleştireceğimiz hayaller yeni bir kent parktır!

Her eve fiber optik internettir!

E-Belediyecilik için gerçek bir dönüşüm, yeşil belediyecilik, akıllı kent ve kapsamlı mobil hizmet ağının kurulmasıdır.

Yeni bir sanat merkezi, kent müzesidir. Modern bir açık pazar, yaraşır meydan projesi, en çağdaş cadde dönüşümleridir. Işıl ışıl ve tertemiz yollardır, parklardır, kaldırımlardır.

Biz buradayız, birlikteyiz!

Çağdaş yerel yönetim anlayışının kalbiyiz!

Bu kalp çok daha güçlü atacak, Gönyeli-Alayköy belediyesi yerel yönetimlerde yine öncü olacak.”