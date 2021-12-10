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Benli: “En geniş paydamız Türkiye ile işbirliği, dayanışma ve karşılıklı saygıdır”

Benli, Ankara’da CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu yardımcısıyla görüştü

10 Aralık 2021 Cuma 11:45
Benli: “En geniş paydamız Türkiye ile işbirliği, dayanışma ve karşılıklı saygıdır”

Ankara’da temaslarda bulunan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye’nin ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde yer alan görüşme “samimi bir atmosferde” yapıldı.
Gönyeli Belediye Başkanı Benli’nin görüşmede yaptığı konuşmada, gerek Kıbrıs sorununun çözümü, gerekse yerel yönetim vizyonu açısından ortak hedeflerinin güvenli ve çağdaş bir gelecek olduğunu vurguladı.
Benli ayrıca, “Kıbrıs’ta BM’nin ve uluslararası toplumun da onaylayacağı çözümden yana bir siyasetin hem Kıbrıslı Türklerin, hem Türkiye’nin önünü açacağı” görüşünü paylaşarak, Türkiye’yle her anlamda diyalog ve iş birliğini önemsediklerini kaydetti.


“YEREL YÖNETİM VİZYONUMUZ DÖNÜŞÜM, ÇAĞDAŞLIK VE İLERLEMEDİR” 

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Ahmet Benli, “yerel yönetim vizyonumuz dönüşüm, çağdaşlık ve ilerlemedir” diyerek, özellikle yüksek yaşam standardında hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti. Yenilikçi ve insan odaklı belediyecilik için gerek Avrupa, gerekse Türkiye’de tüm iş birliği imkânlarını kullandıklarını anlattı.
Türkiye’den farklı siyasi partiler, uzmanlar ve sivil toplumla diyaloğun kendileri için “son derece kıymetli” olduğunu ifade eden Benli, yakın geçmişte AKP’den üst düzey isimleri Gönyeli’de misafir ettiklerini, CHP heyetini de kentte ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.
Benli, “Kıbrıslı Türklerin en geniş ortak paydası, Türkiye’yle işbirliği, dayanışma ve karşılıklı saygıdır. Tarihin her sürecinde olduğu gibi sevgi bağlarımızı güçlü tutarak, çağdaş bir geleceğe birlikte yürümekten, ortaklaşmaktan, eşitlik ve saygıyla deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız” ifadelerinde bulundu.

 

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Son Güncelleme: 10.12.2021 12:59
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