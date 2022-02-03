banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
29 yaşındaki genç yaralandı
Meteoroloji Dairesi: “Deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km uzaklıkta kaydedildi”
Meteoroloji Dairesi'nden açıklama
Kıb-Tek elektrik borcu olanları uyardı
Kıb-Tek'den uyarı
Tatar ve Sucuoğlu’ndan depremle ilgili açıklama...
Tatar ve Sucuoğlu’ndan depremle ilgili...
2 Bakanlıktan aşağısı olmazmış...
2 Bakanlıktan aşağısı olmazmış...
banner405

Benli: “Altyapıya engel çıkardığımız iddiaları gerçek dışıdır”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Gönyeli’deki elektrik kesintilerini önlemek için yapacağı altyapı çalışmalarına Gönyeli Belediyesi’nin izin vermediğiyle ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti.

03 Şubat 2022 Perşembe 12:45
Benli: “Altyapıya engel çıkardığımız iddiaları gerçek dışıdır”

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli elektrik sorunu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benli, merkezi hükümetin tam 11 kez Gönyeli Belediyesi’nin altyapı çalışmalarına engel koyduğunu savunarak, Gönyeli Belediyesi’nin merkezi hükümetin “gaz dolum tesisi yanına trafo yapmak gibi sakıncalı girişimi” dışında hiçbir yatırımına engel çıkarmadığını söyledi.

Benli, belediyenin, halkın faydasına olacak hiçbir altyapı çalışmasına engel çıkarmadığını ve çıkarmayacağını belirtti.

“Benden izin istedikleri yerde altyapı vardır zaten, benden neyin iznini istiyorlar?” diye konuşan Benli, halkın faydasına olacak hiçbir çalışmaya engel olmadıklarını vurguladı.

Yerin altına inilsin, çağdaş bir yatırım olsun diye altyapıya para harcadıklarını, bu nedenle genelde direk üstüne hat çekilmesine izin vermediklerini belirten Benli, “Ancak zor bir dönemden geçiliyor ve halk mağdur olmasın diye bazı noktalarda buna da izin verdik” dedi.

“ENERJİ VE HABERLEŞME HATLARI YER ALTINA ALINDI”

Gönyeli bölgesinde enerji ve haberleşme hatlarının yeraltına alındığını anlatan Ahmet Benli, “Okul, köprüler, alt-üst yapılar, telefon ve aydınlatmalar belediyenin sorumluluğunda değil ancak yüksek yaşam standardına ulaşılması için yapıyoruz. Elektrik ve haberleşme konularında paydaşlarla birlikte çalışılmalı. Daha önce altyapı konusunda master programı hazırladık. Telekomünikasyon Dairesi ile eş güdüm halinde çalıştık. Araçların kullandığı asfalt yolları bir daha kazılmamak kaydıyla tamamladık” ifadelerini kullandı.

“UFAK TEFEK TADİLATLARLA ALTYAPI KULLANILABİLİRDİ”

banner341
KIB-TEK’in Gönyeli Belediyesi tarafından yerin altında yapılan hatlara bağlanmak için kazı yapmak istediğini belirten Benli, “Mevcut borular yeraltında duruyor ancak kazı yapılıyor. Rögarda sıkıntı varsaydı çözerdik. Ufak tefek tadilatlarla altyapı kullanılabilirdi. Altyapılar bize verildiği şekilde yapıldı. Yerin altına inilsin diye altyapıya para harcıyoruz bu nedenle direk üstüne elektrik izni vermiyoruz. Ancak halk mağdur olmasın diye bazı noktalarda izin de verdik” dedi.

“FİBER OPTİK İHALESİNİ İPTAL ETTİLER”

Altyapıları tamamlayıp bir daha kazılmamak şartıyla üst yapıları da tamamlamak istediklerini ifade eden Benli, “Fiber optik hattını yapmak ve haberleşme sorununu çözmek istiyorum ancak izinleri alınan ve çıkılan ihaleyi iptal ettiler” diye konuştu.

Görevi olmadığı halde elektrik konusunda altyapı çalışmaları yaptığını ve kurumla aydınlatma ve iletim konularında işbirliği yaptığını aktaran Benli, “Hem projeyi hazırladık, hem altyapı çalışması yaptık hem de kuruma kontrolörlük parası ödedik” ifadelerini kullandı.

Belediye reformlarının gerçekleşmesi için bu yıl içinde yapılacak olan yerel seçimleri iptal edilmesi yönünde UBP’nin isteği olduğuna da değinen Benli, belediye seçimlerinin iptal edileceğini düşünmediğini söyledi.

Benli, şöyle konuştu:

“CTP’nin Lefkoşa ve Gönyeli’de belediye başkan adayları henüz belirlenmedi. Ancak parti, 28 belediyede 28 aday çıkaracağını açıkladı. Belediyeler reformunu reddeden siyasi yoktur. Belediye reformu sadece belediyelerin sayıları olarak algılanmamalı. Reformun içini dolduralım. Türkiye ile yapılan protokollerde de var. Seçim öncesi gündeme gelir yapamayınca 4 sene daha ertelenir. Seçime kadar gündemden düşmeyecek.”

Gönyeli’nin Lefkoşa Belediyesi’ne bağlanmak istenmesi konusuna da değinen Benli, “Gönyeli’nin Lefkoşa’ya bağlanmasına rıza göstermemi kimse beklemesin” dedi.

Belediyelerin yeni belirlenen hayat pahalılığını personeline ödeyemez duruma geldiğini, devlet katkı paylarının artırılmasını talep ettiğini ancak Maliye Bakanlığının da emlak vergilerini artırmak istediğini anlatan Benli, “Maliye Bakanlığı emlak vergilerini artırma kararını alabilir, bizi huzuruna çağırmasına gerek yok ancak amaç halkı mağdur edecek karara bizi ortak yapmak istiyorlar. Belediyeler battı. Yüzde 37.8 hayat pahalılığı artışını, belediyelerden 3-4 tanesi hariç diğerleri veremedi. Şehirlerde emlak vergisinden para gelir ancak kırsaldan gelmez. Hayat pahalılığı artışları, borçlanarak avans alınarak ödendi” şeklinde konuştu.

Gönyeli’de geçen ay meydana gelen su baskınları konusuna da değinen Benli, su baskınlarından dolayı vatandaşın mağduriyetinin giderileceğini, vatandaşların uğradığı zararı karşılamanın bir milyon TL maliyeti olduğunu ama karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 03.02.2022 14:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa ve Girne’de evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi
Lefkoşa ve Girne’de evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi
Denetimlerde 37 araç trafikten men edildi
Denetimlerde 37 araç trafikten men edildi
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde eylem
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde eylem
Uyuşturucudan 3, kanunsuz ateşli silahtan 1 tutuklu
Uyuşturucudan 3, kanunsuz ateşli silahtan 1 tutuklu
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
LTB’den yol kapatma duyurusu…
LTB’den yol kapatma duyurusu…
Meteoroloji Dairesi: “Deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km uzaklıkta kaydedildi”
Meteoroloji Dairesi: “Deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km uzaklıkta kaydedildi”
Dolar/TL 13,62’den, Sterlin/TL 18,45’ten işlem görüyor
Dolar/TL 13,62’den, Sterlin/TL 18,45’ten işlem görüyor
Kıb-Tek elektrik borcu olanları uyardı
Kıb-Tek elektrik borcu olanları uyardı
KEİ Ofisi, Belediye projelerine 2021 yılında 21,3 milyon TL kaynak tahsis etti
KEİ Ofisi, Belediye projelerine 2021 yılında 21,3 milyon TL kaynak tahsis etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim