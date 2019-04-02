banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93533
ALTIN
234.205
DOLAR
5.6463
STERLİN
7.4026
EURO
6.3221
Çan hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
ÇAMLIBEL'DE ÇAN HIRSIZLIĞI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Taksici üç gün daha tutuklu kalacak
TAKSİCİ ÜÇ GÜN DAHA TUTUKLU...
Çocuğu taciz etti
ÇOCUĞU TACİZ ETTİ
banner307

Benli: “Alt ve üst geçit projemizde yeniden çalışmaya başlıyoruz”

Benli: “Alt ve üst geçit projemizde yeniden çalışmaya başlıyoruz”

02 Nisan 2019 Salı 15:32
Benli: “Alt ve üst geçit projemizde yeniden çalışmaya başlıyoruz”

“YARGI KARARI, YIKIM YA DA PROJENİN ENGELLENMESİ YÖNÜNDEKİ TÜM TALEPLERİ REDDETTİ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli modern alt ve üst geçit projesinde yeniden çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Benli, yaptığı yazılı açıklamada, Gönyeli'de trafik yol güvenliğini artırmak ve trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla başlattıkları “Gönyeli Alt ve Üst Geçit Projesi”nin bazı çevrelerin yargıya başvurması sonucu 10 aydır kesintiye uğradığını anımsattı.

Yargı kararının, yıkım ya da projenin engellenmesi yönündeki tüm taleplerinin reddedildiğini ifade eden Benli, projelerinin önündeki engellerin tümüyle ortadan kalktığını söyledi.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, mahkeme, Gönyeli Belediyesi'nin davacılara toplam 70 bin TL tazminat, mahkeme masrafı olarak da 20 bin TL ödemesine karar verdi.

“TRAFİK AKIŞINDA YAŞANAN SIKINTI EN ERKEN ZAMANDA ORTADAN KALDIRILACAK”

Ahmet Benli, konuyla ilgili açıklamasında, modern alt ve üst geçit projesiyle birlikte kapsamlı çevre düzenlemesi için yeniden çalışmaya başlayacaklarını ifade ederek, bu süreçte trafik akışında yaşanan sıkıntıyı en erken zamanda ortadan kaldıracaklarını kaydetti.

Benli, “İlgili yolu kullanan herkesin sabrına, güvenine, anlayışına teşekkür ediyoruz” dedi.

“ARAÇ, YAYA VE BİSİKLET ULAŞIMI İÇİN İMKÂNLARI GELİŞTİRECEĞİZ”

Ahmet Yalçın Benli, proje hakkında bilgi vererek, Nisan 2018’de 5 milyon TL bir yatırım bütçesiyle başlattıkları projenin, tümüyle toplum yararına ve mühendislerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Benli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Projemizin tamamlanması ile birlikte kentimize yaraşır çağdaş bir düzenlemeyle trafik yol güvenliğini çok daha ileriye taşıyacak; araç, yaya ve bisiklet ulaşımı için imkânları geliştireceğiz.”

 

Son Güncelleme: 02.04.2019 19:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı yağıştan dolayı Dörtyol’da ağılları su bastı
Aşırı yağıştan dolayı Dörtyol’da ağılları su bastı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute İle Telefonda Görüştü
Ubp Milletvekili Çavuşoğlu Hükümeti Eleştirdi
Ubp Milletvekili Çavuşoğlu Hükümeti Eleştirdi
Eşit Hak ve Adalet Sendikası, KTHY çalışanlarının alacaklarını hatırlattı
Eşit Hak ve Adalet Sendikası, KTHY çalışanlarının alacaklarını hatırlattı
Tatar: “Turizmde yangın var”
Tatar: “Turizmde yangın var”
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Organik Tarım Birimi Geçitkale’de Bilgilendirme Toplantısı Düzenleyecek
Organik Tarım Birimi Geçitkale’de Bilgilendirme Toplantısı Düzenleyecek
Meclis'te eğitim, tarım ve üniversiteler konuşuldu
Meclis'te eğitim, tarım ve üniversiteler konuşuldu
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eşi Lapta Huzurevi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eşi Lapta Huzurevi’ni Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim