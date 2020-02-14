“benim Rönesansım” Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Kazakistanlı resim sanatçısı Rakhat Saparalieva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Benim Rönesansım’ isimli kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Açılışta sırasıyla, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, kişisel sergisi açılan Kazakistan Sanatçı Rakhat Saparaliyeva ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Sanatçıya Gümüş Anahtar Onur ödülü takdim edildi, sergi kurdelesi kesildi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçı Rakhat Saparalieva’ya Gümüş Anahtar onur ödülü, takdim edildi ve sergi kurdelesi kesildi.

Sergi 21 Şubat tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI