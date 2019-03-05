Benide mi dava edeceksiniz?

Kıbrıs Manşet gazetesi olarak yayınladığımız bir haberde sorulan sorulardan rahatsız olan YÖDAK Başkanı Büke’nin cevap vermek yerine gazetemize dava açması, Gazeteci Cenk Dinler tarafından eleştirildi

Kıbrıs Manşet Özel

Kıbrıs Manşet olarak yayınladığımız bir haberde kendisine sorulan soruları gerçekler ortaya çıkmasın diye cevaplamak yerine dava açan YÖDAK Başkanı Akile Büke’ye Gazeteci Cenk Dinler’den sert eleştiri geldi. Havadis TV’de yayınlanan Uyan Kıbrıs programında gazete manşetlerini yorumlayan Gazeteci Cenk Dinler gazeteye dava açılmasının doğru olmadığını ifade ederek Büke’ye yönlendirilen soruları programında okuduğu için kendisine de mi dava açılacağını sordu. Dinler yaptığı yorumlarda Kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini vurgulayarak soru sorulduğu için görev yapamaz duruma gelinmesinin akıl almaz bir durum olduğunu söyledi. Dinler “korkutacan bizi de sesimizi kapatasın? Her gün söyleneceğiz hadi bakalım” diyerek eleştirilerine devam etti. Dinler yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti;

“Neden dava açtınız?”

“Sorularınıza devam edin. Sövme yok sayma yok. Soru soruyor bir gazete diyor ki ‘2017 yılında 188 gün 2018 yılında 188 gün izin kullandığınız iddiaları var doğru mu?’ Bunu ben de sorarım ne yani beni de mi dava edeceksiniz? Ne münasebet bir vatandaş olarak merak ediyorum ve ısrarla soruyorum. Açıklayın ‘ben Türkiye’ye giderim yarım kalan işlerim var YÖK’den kalma onları bitireyim diye veya bilimsel çalışmalar yaparım KKTC YÖDAK’ı temsilen giderim gideceğim de’ bu bir cevaptır. Burada neden dava açtınız?”

“Cevap verin bir kere daha okumayım”

Ne diyor size gazete ‘Akile hanım kamuoyuna cevap veriniz eğer bu yazdıklarımızda herhangi bir iftira, zem ve kadih varsa mahkemeden sonuç beklemeye gerek yok biz bırakın sizin hakkınızda haber yapmayı gazetecilikten vazgeçmeyi tüm KKTC kamuoyunun önünde alelen ilan ederiz’ demiş. Hah bakın biz da buradan tekrar ettik bunu kayıtlara girdi. Dönüp dönüp izleyebilirsiniz. Cevap verin yalan 188 gün değil deyin ben da size söz veririm bu gazeteyi bir kere daha burada okumayacağım. Hatta aboneliğini da düşüreceğim gelmesin artık bizim gazeteye bizim programa okumayacağım”

“Kamuoyu soruyor cevabını da bekliyor”

“Gazete Kapatacağım diyor. ‘Eğer bir yılda mazeretsiz olarak özel sebeplerle siz 188 gün yurt dışında yaşayarak bu devletten maaş çekmişseniz lütfen bizden değil ama kamuoyundan özür dileyip istifa ediniz ve en iyi bildiğiniz iş olan doktorluk mesleğine geri dönünüz’ diyerek övüyor da sizi en iyi bildiğiniz doktorluk mesleği diyerek. Sory Akile Büke Hanım açıklayın bunu kamuoyuna. 376 gün izin pes. Yani ben bu soruları buradan sorduğumda siz görevinizi yapamayacak duruma mı gelirsiniz? veya sizi aşağılarmıyım hakaret mi ederim yok böyle bir şey kamuoyu soruyor cevabını da bekliyor.