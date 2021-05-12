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Bengihan: “KTTO’nun açıklaması kamu düşmanlığının dışa vurulmasıdır”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO)  kamu çalışma saatleri ile ilgili açıklamasını “kamu düşmanlığının dışa vurulması” olarak değerlendirdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:30
Bengihan: “KTTO’nun açıklaması kamu düşmanlığının dışa vurulmasıdır”
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  • “KAMU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA SAATLERİNİN YASALARLA BELİRLENİYOR.  HİÇ KİMSENİN KEYFİNE GÖRE DÜZENLENEMEZ”
  • “HÜKÜMETİN SERMAYE KESİMİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETMESİ KARŞILIĞINDA; TİCARET ODASI KAMUYU SORUNLARIN SEBEBİ OLARAK GÖSTEREREK HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR” 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, kamu çalışanlarının çalışma saatlerinin yasalarla belirlendiğini,  hiç kimsenin keyfine göre düzenlenemeyeceğini ifade etti ve “İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde sadece çalışanlardan fedakarlık bekleyen, kazanılmış haklarını budayan UBP-DP-YDP hükümetinin sermaye kesimini desteklemeye devam etmesi karşılığında; Ticaret Odası kamuyu sorunların sebebi olarak göstererek hedef saptırmaya çalışıyor” dedi.

“KENDİLERİNİN GERÇEK YAŞAMA NE KADAR YABANCI OLDUKLARINI GÖSTERDİLER”

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KKTC’deki temel sorunların kökeninde kamu yönetimi değil, gelir dağılımındaki ve vergi uygulamalarındaki adaletsizlik, sermayedarların ve tüccarların halkı sömürmesi, kazançları oranında vergi vermemesi olduğunu savunan Bengihan, Oda’nın KKTC’deki temel sorunların kökeninde  “etkisiz, kaynak tüketen ve gerçek yaşama yabancılaşmış” kamu yönetimi olduğunu iddia ederek kendilerinin gerçek yaşama ne kadar yabancı olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Kamu çalışanlarının alım gücünün korunması için çok önemli olan hayat pahalılığı ödeneği dondurulurken, otel, yurt ve üniversite sahiplerine kaynak aktarılmasını, müdürlük müsteşarlık dağıtılarak devlet bütçesine büyük yük getirilmesini eleştiren Bengihan, “Hükümetin sermayeden yana partizanca uygulamalarını göz ardı ederek kamuyu ‘kaynak tüketen’ olarak nitelemek tam bir aymazlık örneğidir.  Kamudaki verimsizliğin en büyük nedeninin liyakata dayanmayan  ‘işe göre adam değil, adama göre iş’ mantığı ile yapılan partizanca istihdamlar ve atamaların olduğu gerçeğini saklayarak etkinliği ve verimliliği çalışma saatlerine bağlamak gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 14:35
Anahtar Kelimeler:
Kamun çalışma SaatleriKttoGüven Bengihan
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