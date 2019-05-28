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Bengihan Kıbrıs Vakıflar Bankası konusunda açıklama yaptı

Bengihan Kıbrıs Vakıflar Bankası konusunda açıklama yaptı

28 Mayıs 2019 Salı 13:46
Bengihan Kıbrıs Vakıflar Bankası konusunda açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulu’nun Toplu İş Sözleşmesine, banka yönetmeliklerine ve yasalara aykırı davranışlarda bulunduğunu belirtti. 
Yazılı açıklama yapan Bengihan, bu davranışları kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, “Banka ve banka çalışanlarını olumsuz etkileyecek her türlü karara karşı duracağımızı ve konuyla ilgili yasal haklarımızı çekinmeden kullanıp bu konuları yargıya taşıyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.” ifadelerini kullandı. 
Bengihan, şunları kaydetti: 
“Sendikamızın ve çalışanların göstermiş olduğu iyi niyete ve işbirliği çağrısına rağmen 4’lü koalisyon hükümetinin atadığı Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu bankada yaşanan sorunların çözümü ve çalışma barışının sağlanması adına alınması gereken kararları almadığı gibi hem Toplu İş Sözleşmesine hem de Organizasyon, Kadro ve Personel Hizmet Sınıfları yönetmeliğine aykırı uygulamalar yapmıştır.
Kıbrıs Vakıflar Bankası Organizasyon, Kadro ve Personel Hizmet Sınıfları yönetmeliğinde yer alan sözleşmeli banka memuru istihdam edilme şartlarına göre, Banka Yönetim Kurulu; acil ihtiyaç ve Genel Müdürün yazılı önerisi ile ikisi hukukçu 10 kişiyi sözleşmeli banka memuru olarak istihdam edilebileceği şeklinde bir düzenleme mevcut iken bu yönetmeliğe aykırı bir şekilde davranılmış ve sözleşme ile temizlikçi istihdamı yapılmıştır. 

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Hukuk tanımaz tavırlarına devam eden Banka Yönetim Kurulu; sendikamız ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne de aykırı kararlar almıştır. Şöyle ki; Toplu İş Sözleşmesi Madde 6; Disiplin Kurulu sendika temsilcisinin de katılımı ile toplanır ve kararlar da oybirliği ile alınır şeklindeki düzenlemesine aykırı davranılarak, hem Disiplin Kurulu toplanmamış hem de sendikamıza hiçbir şekilde açıklama yapılmadan üç çalışana ihtar cezası verilmiştir.”
“HİZMET YARARI GÖZ ARDI EDİLDİ, BANKAYA EK MALİ KÜLFET YARATILDI”
Bengihan, personel eksikliği bulunan ve Gazimağusa’dan takviye personel görevlendirilen Akdoğan Şubesi’ndeki bir çalışanın oradan alınarak başka bir birime nakil edilmesiyle şubenin verimliliği ve hizmet yararının göz ardı edildiğini, bankaya ek mali külfet yaratıldığını belirtti. 
1994 yılından beri Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda örgütlü bulunduklarını kaydeden Bengihan, “Yönetim Kurulu’nun Toplu İş Sözleşmesine, banka yönetmeliklerine ve yasalara aykırı davranışlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Banka ve banka çalışanlarını olumsuz etkileyecek her türlü karara karşı duracağımızı ve konuyla ilgili yasal haklarımızı çekinmeden kullanıp, yukarıda bahsedilen konuları yargıya taşıyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı. 

 

Son Güncelleme: 28.05.2019 16:55
Anahtar Kelimeler:
Güven Bengihan Vakıflar Bankası
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