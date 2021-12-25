Bengihan: "Kendi koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışanlara gösterdiğimiz iyi niyetin vadesi de dolmuştur”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sağlık alanında, cezaevi ve limanlarda normal çalışma saatlerinin dışında ek mesai yaparak alın teri döken emekçilerin durumunun artık dayanılmaz bir hal aldığını savundu; Meclis’te bir sandalye daha fazla almak adına “gözünün döndüğünü” iddia ettiği hükümetin ise burnunun ucundaki sorunları görmemekte bilinçli bir ısrar içinde olduğunu ileri sürdü.

Bengihan, KTAMS, KAMU-İŞ-KAMUSEN adına yaptığı ortak açıklamada, “Bu tutum toplumun her kesimini içinden çıkılamaz sonuçlara sürüklerken, kendi koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışanlara gösterdiğimiz iyi niyetin vadesi de dolmuştur” dedi.

Hükümet edenlere günlerdir yaptıkları çağrıların cevapsız kaldığını, ek mesailerin ödenmesi konusunda takvimlendirme yapılması taleplerinin karşılık görmediğini belirten Bengihan, hem devletin hem de vatandaşların işlerinin aksamaması için karşılığını almadıkları halde onlarca saat ek mesai yapan emekçilerin, psikolojik ve fiziki anlamda tükenme noktasına geldiğini, ekonomik kriz ve alım gücünün de düşmesiyle maddi bir çöküş içine girdiğini savundu.

Halkın tüm bunların sonucunda Pazartesi itibariyle başlayacak olan “ek mesaiye gitmeme” eyleminin sonucunda oluşacak tüm olumsuzluklardan hükümet edenlerin sorumlu olduğunu bilmesini isteyen Bengihan şunları kaydetti:

“Bizler gerek kamuda gerekse özel sektörde ter döken hiçbir emekçiyi ayırmadan toplum adına mücadele ederken, bu mücadeleyi ve iyi niyeti görmek istemeyen hükümetin sorumsuzluğunun faturası maalesef yine halkımıza kesilecektir. Çünkü hükümet, bu ülkenin kaynaklarını vatandaşına ve emekçilerine değil, seçim ve oy uğruna yandaşlarına peşkeş çekmeye hiç utanmadan devam etmektedir.”

Bengihan, maaşlarını bir tamam almadan tek bir gün dahi Meclis’e ayak basmayacağını iddia ettiği siyasilerin, onlarca saat ek mesai yapan emekçilere aylardır tek kuruş vermemeyi reva görmesinin yaptıkları siyasetin tamamen bireysel olduğunu da ispatladığını savundu.

Bengihan, “Bilinsin ki, KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMUSEN olarak özellikle sokakta yaptığımız mücadeleler, şimdilik kendilerini garanti altında hisseden bu siyasileri, çok kısa sürede oturdukları rahat koltuklardan edecektir” dedi.