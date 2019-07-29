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Bengihan: “Karar hayat pahalılığının yüzde 7.57 olacak şekilde düzenlenmesine vesile olacak”

Bengihan: “Karar hayat pahalılığının yüzde 7.57 olacak şekilde düzenlenmesine vesile olacak”

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:37
Bengihan: “Karar hayat pahalılığının yüzde 7.57 olacak şekilde düzenlenmesine vesile olacak”

Anayasa Mahkemesi, kamu çalışanlarının, emeklilerin ve sigortalıların hayat pahalılığı ödeneğinden yasa gücünde kararnameyle kesinti yapılması kararında yürütmeyi durdurdu.

Sendikal Platform’un UBP-HP hükümetinin söz konusu kararına yönelik 15 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davanın sonucu bugün açıklandı.

Bakanlar Kurulu’nun bu konuda yasa gücünde kararname hazırlama şartına uygun davranıp davranmadığını değerlendiren mahkeme, ortada yasa gücünde kararname hazırlayacak kadar ivedi bir durum olmadığına karar verdi.

TAK’a konuşan davanın avukatlarından Önder Polili, bu şekilde yasa hazırlama yetkisinin Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu kaydederek, “Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde kararname çıkarmasını gerektirecek kadar ivedi bir durum yoktu. Anayasa Mahkemesi de bu konuda bizimle hem fikir oldu” dedi.

Sendikal Platform adına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan “Haksızlık ve hukuksuzluğa karşı mücadele vermeye devam edeceğiz. Sendikal Platform toplumun tüm kesimlerinin yanındadır. KKTC-TC arasında imzalanan mali işbirliği protokolüne karşı da mücadele vereceğiz” dedi.

POLİLİ:  “BU MECLİS’İN KAPANMASINA İKİ GÜN KALA ORTAYA ÇIKAN BİR DURUM DEĞİLDİ”

Avukat Polili, açıklamasında, yasa gücündeki kararnamelerin ivedi durumlarda çıkarılabileceğini yineleyerek şunları ekledi:

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“Bakanlar Kurulu, istisnai hallerde böyle karar alabilir ve yasa yapabilir. Bu haller, ekonomik ve ivedi olacak. Aynı zamanda kişisel hak ve özgürlükle ilgili olmayacak. Mahkeme bu konunun ivedi olduğuna ikna olmadı. Konu, bütçeyle ilgili yasa geçerken de görüşülebilirdi. Bu, Meclis’in kapanmasına iki gün kala ortaya çıkan bir durum değildi. Tabi bu karar Meclis’ten çıkmış olsaydı o zaman da başka şeyleri tartışıyor olacaktık.”

BENGİHAN: “KARAR HP’NİN YÜZDE 7.57 OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİNE VESİLE OLACAK”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemenin yasa gücünde kararnameyle Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapılması kararını Anayasaya aykırı bulduğunu ve yürütmeyi durdurduğunu söyledi.

Hem genel hem de özel bütçeden maaş alanlarla ilgili dava dosyaladıklarını anımsatan Bengihan, kararın 6 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin yüzde 7.57 olacak şekilde düzenlenmesine vesile olacağını belirtti

Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 66’ncı maddesine dayanarak temmuz ayında çalışanlara ve emeklilere verilecek hayat pahalılığı ödeneğinde yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararı almış ve bu amaçla, 12 yasa gücünde kararname çıkarmıştı.

Son Güncelleme: 29.07.2019 14:03
Anahtar Kelimeler:
Güven Bengihan
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