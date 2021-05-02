Bengihan karantinadan çıktı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan karantina sürecini tamamladığına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı,

Güven Bengihan'ın paylaşımı şöyle;

"Değerli dostlarım, Covit 19 Virüsü tedavi sürecimi başarılı bir şekilde atlatarak eski sağlığıma kavuştum.Tedavimde emeği geçen tüm sağlık emekçilerine minnettarım.Bu süreçte beni yalnız bırakmayan , arayan ,mesaj atan tüm dostlarıma ve aileme çok teşekkür eder kucak dolusu sevgiler gönderirim . Bu virüsle mücadele etmekte olan herkese de acil şifalar dilerim."