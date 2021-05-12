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Bengihan: “ Hemşirelik mesleğinin önemi salgın sürecinde bir kez daha görüldü”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hemşirelik mesleğinin öneminin içinden geçilen salgın sürecinde bir kez daha çok açık bir şekilde görüldüğünü vurguladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30
Bengihan: “ Hemşirelik mesleğinin önemi salgın sürecinde bir kez daha görüldü”
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hemşirelerle birlikte her yıl büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanan 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle coşkulu bir şekilde kutlanamadığını kaydetti.. 

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Hemşirelerin  salgın sürecinde aldıkları risk, gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlığın bu günü bir o kadar daha önemli ve anlamlı kıldığını dile getiren Bengihan, “Sendikamızın her zaman vurguladığı gibi; hemşirelik en kutsal mesleklerden biridir. Çok büyük özveri gerektiren bu mesleğin önemi içinden geçtiğimiz salgın sürecinde bir kez daha çok açık bir şekilde görülmüştür. Bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katan, ailesini, çocuklarını, kendi sağlıklarını ikinci planda tutarak toplum sağlığı için her şeylerini ortaya koyan hemşirelerimiz tam bir kahramanlık örneği sergilediler.” ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele sürecinin başarı ile yürütülmesinde hemşirelerin katkısının çok büyük olduğunu belirten Bengihan, sağlık sistemindeki aksaklıklar ve özellikle personel eksikliği nedeniyle çok ağır iş yükü altında ezilen hemşirelerin, pandemi sürecinde bedenen ve ruhen çok yıprandığını, toplum sağlığı için gösterdikleri büyük fedakarlığın hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyeceğinin çok açık olduğunu vurguladı. 
 
Bengihan sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü’nü kutlarken; insan hayatı için verdikleri çok değerli emeğin karşılığını aldıkları, Hemşireler Günü’nü coşku ve heyecanla kutlayacakları çalışma koşulları ve yaşam şartlarına kavuşmaları için sendikamızın tüm gücü ile mücadele edeceğini vurgularız.”
 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 10:57
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