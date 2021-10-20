Bengihan: Halk mağdur ediliyor

İcra ve tebliğ memurluğu sınavlarının hala açılmaması nedeniyle Lefkoşa kaza mahkemesi bölümlerinde greve gidildi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ise basın açıklaması düzenledi.

“SORUMLULUKLA HAREKET EDİLMELİ”

8 Ekim tarihinde aynı konuyla ilgili basın açıklaması yaptıklarını hatırlatan Bengihan, yaşananların sandığa gidip hesap sorulmalı. Tebliğ ve İcra Memurluğu sınavı için yetkililere, 15 Ekim tarihine kadar süre verdiklerini belirtti. Ülkeyi yönetenlerin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Bengihan, yaşanılan süreçte Yüksek Mahkeme Başkanı’nın hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Kendileriyle kimsenin iletişime geçmediğini ifade eden Bengihan, “KHK Başkanı, kendini dokunulmaz ve hesap vermez olarak düşünüyor” dedi. Kamu Hizmeti Komisyonu sınavlarının kamu yararına olacak şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Bengihan, sınava “Sınava başvuran 1 FETÖ üyesi varmış. FETÖ diye nitelendiren insan yargılandı mı, suçlu mu? Yargısız infaz yaparak hem o insan zorda bırakıldı hem insanları sınava almazsanız halk da hizmet bekler” dedi.

“FAYDALI SİYAYESETÇİLERE OY VERİLMELİ”

Erken genel seçimle ilgi de konuşan Bengihan, “Cenazeye, düğüne gidene değil, bu ülkenin geleceği için faydalı olan siyasetçilere oy verilmesi gerektiğini söyledi. “Hepsi aynı değildir” vurgusunu yapan Bengihan, “Hepsinin aynı olmadığını yaşadık. Hepsi golifa gibi vatandaşlık dağıtmadı. Kimin döneminde partizanca istihdamlar, adaletsizlikler ve hukuksuzluklar yapıldığını biliyoruz. Balık hafızalı olmayalım sandığa gittiğimizde hesabını soralım” dedi.



