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Bengihan'dan üyelik aidatlarından kesinti yapılmasını düzenleyen yasa ile ilgili açıklama

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendika ve sivil toplum örgütlerine ödenen üyelik aidatlarından kesinti yapılmasını düzenleyen yasa tasarısını kabul etmeyeceklerini; her türlü eylemsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. 

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:00
Bengihan'dan üyelik aidatlarından kesinti yapılmasını düzenleyen yasa ile ilgili açıklama
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin sendika ve sivil toplum örgütlerine ödenen üyelik aidatlarından yüzde beş kesinti yapılmasını düzenleyen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısını Meclis’e gönderdiğini ifade etti. 
“Sendikalar Yasası’nın 34A maddesi gereği kesilen üye aidatlarının bir kısmına Maliye Bakanlığı’nın el koyması hem gayrı yasal hem de etik dışı bir uygulamadır” diyen  Bengihan, sendikalar yanında birçok hayır kurumu ve yardım derneğinin aidat elirlerine de el konulmasının “gaspçı” bir zihniyetin ürünü olduğunu ileri sürdü. 

Bengihan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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“UBP-HP-YDP Hükümeti, kendi beceriksizlikleri, vizyonsuzlukları ve sermaye yanlısı politikaları sonucu ülke ekonomisini batırdı. Çok kazanan zenginlerden  alması gereken vergileri   almayan hükümet, sendikaların, derneklerin, hayır kurumlarının aidat gelirlerinin %5’ine el koyarak bütçeye ne kadar ek kaynak yaratacak?  Yoksa tek geliri üye aidatları olan sendikaları mali yönden zayıflatıp susturmanın  provası mı yapılıyor?  

Çalışanların kazanılmış haklarının budanmasının önünü açmak için Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum Yasası’nın değiştirilmesini öneren Maliye Bakanlığının sendika düşmanı  Üst Düzey Bürokratları şimdi de  sendika aidatlarından kesinti yapılmasını öngören yasa değişikliğini önerdi. Partizanca istihdamlarla, yüzlerce müdür müsteşar ataması  ile devlet bütçesine  milyarlarca ek külfet getirilmesine ses çıkarmayan Maliye Bakanlığı Müsteşarları çalışanların kazanılmış haklarının budanmasının , sendikaların güçsüzleştirilmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerini önermesi  tam da  UBP-DP-YDP Hükümetinin  yönetim anlayışını  ortaya koymaktadır.”


                                        
 

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Son Güncelleme: 07.06.2021 12:19
Anahtar Kelimeler:
üyelik Aidatlarından KesintiMaliye BakanlığıKtams
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