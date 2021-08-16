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Bengihan'dan sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısına eleştiri

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, bazı ekonomik örgütlerin, hükümetin Sosyal Sigorta Prim Desteğini devam ettirmemesini  gerekçe göstererek işverenlere   “sosyal sigorta primlerini ödememe” çağrısı yapmasını eleştirdi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:15
Bengihan'dan sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısına eleştiri

Bengihan yazılı açıklamasında, “Ekonomik olarak zaten tükenme noktasına gelen özel sektör çalışanlarına devlet sahip çıkmadığı gibi bir darbe de işverenler tarafından vuruluyor. Hükümetle  sorunu olan kesimler cezayı çalışana kesiyor. Özel sektör çalışanlarının gerek sağlık, gerekse emeklilik açısından tek güvencesi  olan sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulması asla kabul edilemez” dedi.

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Pandemiden olumsuz etkilenen  sektörlere Sosyal Sigorta Prim desteğinin sürdürülmesinin  bu sektörlerin ayakta kalması açısından gerekli olduğu yönündeki görüşünü ifade eden Bengihan,  ancak pandemi döneminde işleri ve gelirleri artan sektörlere aynı desteğin verilmesinin  adil olmadığını kaydetti.

Bengihan, “Destek verilecekse açlık sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi veren özel sektör çalışanlarına  verilmelidir. Toplumun en savunmasız kesimine karşı bu kadar insafsız davranılmasını şiddetle kınar, Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız” dedi.

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Son Güncelleme: 16.08.2021 14:36
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