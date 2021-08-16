Bengihan'dan sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısına eleştiri

Bengihan yazılı açıklamasında, “Ekonomik olarak zaten tükenme noktasına gelen özel sektör çalışanlarına devlet sahip çıkmadığı gibi bir darbe de işverenler tarafından vuruluyor. Hükümetle sorunu olan kesimler cezayı çalışana kesiyor. Özel sektör çalışanlarının gerek sağlık, gerekse emeklilik açısından tek güvencesi olan sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulması asla kabul edilemez” dedi.

Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlere Sosyal Sigorta Prim desteğinin sürdürülmesinin bu sektörlerin ayakta kalması açısından gerekli olduğu yönündeki görüşünü ifade eden Bengihan, ancak pandemi döneminde işleri ve gelirleri artan sektörlere aynı desteğin verilmesinin adil olmadığını kaydetti.

Bengihan, “Destek verilecekse açlık sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi veren özel sektör çalışanlarına verilmelidir. Toplumun en savunmasız kesimine karşı bu kadar insafsız davranılmasını şiddetle kınar, Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız” dedi.