Bengihan, cezaevindeki koronavirüs vaka sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi'nde artan vaka sayılarına ve Şartlı Tahliye Tüzüğü'nün geçmesine ilişkin Kıbrıs Postası'na konuştu.

"VAKA SAYISI 50'YE YÜKSELDİ"

Belirlenen 16 vakayla birlikte cezaevindeki vaka sayısının 50'ye yükseldiğini belirten Bengihan, pozitif mahkumların, bugün yeni cezaevindeki 70 kişilik çocuk bölümüne taşınacağını söyledi. Durumu ağır olan mahkum olmadığının altını çizen Bengihan, bölümlerin çoğunda temaslı bulunduğunu söyledi.

Şartlı Tahliye Tüzüğü'nün geçmesiyle ilgili de konuşan Bengihan, tüzüğün teknik kurul toplanmadan geçtiğine işaret etti. Yasa gereği teknik kurulun toplanması gerektiğinin altını çizen Bengihan, "Şartlı Tahliye Tüzüğü'nün geçmesini olumlu bulduk. Yapılan işlem ise eksik bırakıldı. Teknik Kurul toplanmadan, Bakan Kurulu'ndan geçti" dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Merkezi Cezaevi’nde Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık ve güvenlik riski yaratmadan, uluslararası mahkûm hakları da gözetilerek bugüne kadar birçok tedbir alındığını, bugün bu tedbirlere bir ek olarak 90 gün süre ile Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde de değişikliğe gidildiğini açıklamıştı.