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Bengihan: “bankalarda ve kamu kuruluşlarındaki veznelerde görev yapanların aşılama programına dahil edilmeleri aciliyet taşımaktadır”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, insan yoğunluğu olan yerlerde hizmet veren kamu ve özel sektör çalışanları için aşılanmanın büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:30
Bengihan: “bankalarda ve kamu kuruluşlarındaki veznelerde görev yapanların aşılama programına dahil edilmeleri aciliyet taşımaktadır”
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, insan yoğunluğu olan yerlerde hizmet veren kamu ve özel sektör çalışanları için aşılanmanın büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

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Yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kovid-19 pandemi sürecinde elzem hizmetleri sunan çalışanların tüm risklere rağmen görevlerini layığı ile yapmaya çalıştıklarını belirterek, pandemiye bağlı olarak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, kredi taleplerinde ortaya çıkan artışın özellikle bankalarda yoğunluk yaratarak bulaş riskini artırdığını savundu.

“Bankalarda ve kamu kuruluşlarındaki veznelerde görev yapan çalışanların virüsten korunmaları için ülkemize aşı gelmesi ile birlikte aşılama programına dahil edilmeleri hem çalışanların hem de bankalardan hizmet alan halkın sağlığı açısından aciliyet taşımaktadır” diyen Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda sorumlu davranarak gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 16:03
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