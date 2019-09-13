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Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”

Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”

13 Eylül 2019 Cuma 10:09
Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”

BENGİHAN: “ASKERİ CEPHANELİK PATLAMASI,  ÜZERİNDE CİDDİYETLE DURULMASI VE ACİLEN TEDBİR ALINMASI GEREKEN BİR OLAYDIR”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Girne bölgesinde yaşanan patlamayla ilgili mesaj yayımladı. 
Bengihan, “Askeri cephanelik patlaması,  üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır” diyerek, can kaybı yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu, ancak konunun şansa bırakılamayacak kadar büyük önem taşıdığını kaydetti.   
“Daha önce ölümle sonuçlanan patlama olayına, büyük çaplı orman yangınlarına rağmen bu konuda hala daha herhangi bir adım atılmaması kabul edilebilecek bir durum değildir” diyen Bengihan, açıklamasını şöyle sürdürdü: 
“Bu ve benzeri olayların ülke ekonomisinin lokomotifi olarak ilan edilen turizm ve eğitim sektörleri açısından da olumsuz yönde çok büyük etki yaratacağı aşikardır.

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Çok daha büyük felaketlerin yaşanmaması adına askeri mühimmat ve akaryakıt depolarının yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için sivil ve askeri tüm yetkili makamların vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerekmektedir.
Sendikamızın temel ilkeleri doğrultusunda yürütmüş olduğu barış mücadelesinin önemini bu olay bizlere bir kez daha göstermiştir. Küçücük adamız Kuzey’i ve Güney’i ile her an patlamaya hazır bir silah deposuna dönmüştür. 
Gelecek nesillere silahlar, bombalar yerine sevgi çiçeklerinin açacağı barış içinde bir Kıbrıs bırakmak birincil görevimizdir. Sendikamız bu bilinçle adamıza barış gelinceye kadar mücadelesine devam edecektir.”
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 13:16
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