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Bengihan : “Asgari ücret açlık sınırının altında”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, dört kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibariyle açlık sınırını üç bin 920 TL olarak hesapladıklarını açıkladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:45
Bengihan : “Asgari ücret açlık sınırının altında”
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Asgari ücretin, açlık sınırının altında olduğunu kaydeden Bengihan, çalışanın, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden dört 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbını ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından açıklanan fiyatlarının ortalamalarını alarak rapor hazırladıklarını kaydetti.

Hazırlanan raporda dört kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibariyle açlık sınırının üç bin 920 TL olarak hesaplandığını kaydeden Bengihan, şunları kaydetti:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 33,29 TL, aylık 998,70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 34,87 TL,  aylık 1.046,10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 37,42 TL, aylık 1.122,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25,07 TL, aylık 752,10 TL’dir. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3,920TL’dir.”

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Aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 3 bin 828 TL olduğunu belirten Bengihan, şu ifadeleri kullandı:

“1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.”

Pandemiye bağlı olarak yaşanan gelir kayıplarından dolayı tüketim alışkanlıklarında büyük değişiklik yaşandığı,  dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçelerinin çoğunun temel ihtiyaçlara harcandığını belirten Bengihan, bu dönemde 2015 yılından kalma tüketim kalıplarına göre hesaplama yapılmasını “kabul edilemez” olarak niteledi.

Bengihan, çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAçlık SınırıGüven Bengihan
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