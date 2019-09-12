Bengihan: “Adli yıl açılış töreni yapılmaması yönündeki karar  çok yerinde”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın adli yıl açılış töreni yapılmaması yönündeki kararını kararı çok yerinde bir karar olarak değerlendirdi.
Bengihan yazılı açıklamasında, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların ve buna bağlı olarak artan dışa bağımlılığın, Kıbrıslı Türklerin iradesini ipotek altına aldığının inkar edilemez bir gerçek olduğunu da savundu.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın adli yıl açılış töreni yapılmaması yönündeki kararını kararı çok yerinde bir karar olarak değerlendirdi.