banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
banner376

Bengihan: “15 Ekim’e kadar sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacağız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), mahkemelerde yaşanan tebliğ ve icra memurluğu eksikliği nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. 

08 Ekim 2021 Cuma 14:00
Bengihan: “15 Ekim’e kadar sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacağız”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 15 Ekim’e kadar tebliğ ve icra memurluğu münhali için sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacaklarını açıkladı.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuşmasının başında, dün yaşanan iş kazasından duyduğu üzüntüyü belirterek, “iş cinayeti” diye nitelendirdiği olayda hayatını kaybeden Mehmet Ali Bodaloğlu isimli işçinin ailesine başsağlığı diledi.

Bengihan, mahkemelere tebliğ ve icra memuru personeli istihdam etmek için 2 yıl önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun münhale çıkmasına rağmen, münhalin yapılmaması kaynaklı yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek ve ilgililere uyarıda bulunmak için toplandıklarını kaydetti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN SON KALESİ”

Mahkemelerin adaletin sağlandığı, toplumun güvendiği ve Kıbrıslı Türklerin “son kalesi” olduğunu ifade eden Bengihan, “Geç gelen adalet, adalet değildir” vurgusu yaptı.

Ada genelinde 24 tane tebliğ ve icra memuru olduğunu dile getiren Bengihan, yasadaki kadro sayısının 42 olduğuna dikkat çekti. Memur sayısının 10 yıl önce yenilendiğini ifade eden Bengihan, 10 yılda ülkedeki nüfus sayısında yaşanan artışa işaret etti.

Tebliğ ve icra memurlarının büyük özveri ve fedakârlığın, artan iş yükü karşısında yeterli olamadığını belirten Bengihan, bu durumun çalışanların huzursuzluk yaşamasına neden olduğunu kaydetti.

“YILDA 7 BİN İCRA”

Yılda 7 bin icra olduğunu, bunun 4 bin tanesinin gerçekleşemediğini ifade eden KTAMS Başkanı Bengihan, 4 bin kişinin 1 yıldır bekletilen dosyaları nedeniyle mağduriyet yaşadığını anlattı.

2 yıl önce artan iş yükü nedeniyle münhale çıkıldığını ancak münhale başvuran 1 kişinin suç örgütü bağlantısı olduğu gerekçesiyle sınavın yapılamadığını savunan Bengihan, söz konusu kişinin kazanması ihtimalinden endişe duyulduğunu kaydetti. 2 yıldır sorunun çözülmemesini eleştiren Bengihan, idarenin ihmali olduğunu belirtti. 

banner341
Bengihan, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın talepte bulunmasına rağmen Kamu Hizmeti Komisyonu ve idarenin söz konusu kişiyle ilgili sorunu çözmemesi nedeniyle sınavın yapılamadığını kaydetti.

Gümrük Dairesi’nin sınavıyla ilgili de aynı sorunun yaşandığını dile getiren Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanını arayarak, 50 bine yakın tebliğin belli bir kısmının yapılamadığını ve icranın 4 bin tanesinin gerçekleştirilemediğini aktardıklarını söyledi.

Mahkeme kararlarının personel eksikliği nedeniyle yerine getirilemediğine dikkat çeken Bengihan, 2 yıldır münhalin böyle bir gerekçeyle bekletilmesinin doğru olmadığını belirtti.
Halkın yaşadığı mağduriyete işaret eden Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun tebliğ ve icra memurluğuyla ilgili sınavı yapmasını talep etti.

“2 YILLIK İHMAL OLAMAZ”

“Sorun idarededir. İdarenin ihmali var. 2 yıllık bir ihmal olamaz” diyen Bengihan, bunun beceriksizlik olduğunu savundu.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanının, sınavın tarihini belirleyip, gerekli istihdamı yapmasının elzem olduğunu dile getiren Bengihan, tebliğ ve icra memurlarının araç eksikliği nedeniyle zaman zaman kendi araçlarını kullandığını ifade ederek, “Bu devletin içinde olduğu acizliği gösterir” şeklinde konuştu.

“Sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o makamlarda oturma hakkı yoktur” diyen Bengihan, 15 Ekim’e kadar tebliğ ve icra memurluğu münhali için sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacaklarını bildirdi.

KTAMS Başkanı Bengihan, mahkemelerde yaşanan bina, altyapı ve personel eksikliğine de değinerek, “Demek ki halka hizmet değil, ayrıcalıklı bazı kesimlere hizmet etmek için o koltuklara oturdunuz” iddiasında bulundu.

Tepkilerinin adaletin daha fazla gecikmemesi için olduğuna vurgu yapan Bengihan, “Bizim gailemiz adalet gailesidir” dedi. İlgilileri göreve çağıran Bengihan, “Kimse bizim iyi niyetimizi, sabrımızı sınamasın. İyi niyetimiz zafiyet diye algılanmasın” ifadelerini kullandı.


 

 
 

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2021 16:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı Maraş’ın açılmasının 1. yıl dönümünde etkinlik yapıldı
Kapalı Maraş’ın açılmasının 1. yıl dönümünde etkinlik yapıldı
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Tatar: “Önemli ve büyük bir adım atıldı….Memnuniyet duyuyorum”
Tatar: “Önemli ve büyük bir adım atıldı….Memnuniyet duyuyorum”
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki heyeti kabul etti
Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim