Bendo Accessories Gazimağusa’da açıldı

Gazimağusa’nın tanınmış simalarından, İlyas Yağlı ve Füsun İrfanoğlu’nun kızı Özcan Yağlı ticaret hayatına atıldı. Dün Cahit Sıtkı Tarancı sokak karakol Reflex Plaza’da Bendo Accessories görkemli bir açılış yaptı. Açılışa Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter katıldı.

Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay konuşmasında, “Gençlerimizin özel sektörde, kendilerinin birşeyler üreterek başarması tabiki bizler için çok değerlidir. Özcan’a hayırlısı olsun diyorum Allah bereketini arttırmasını diliyorum” dedi.

Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “El emeği göz nuru birçok ürünün olduğu dükkan açılışındayız. İlyas Hoca benim ilk öğretmenlerimdendi. Kızımızında bu güzel iş yerini açmasından mutluluk duyuyoruz, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Mağusamız için önemli bir açılıştayız, ekonomik sıkıntılar içerisinde genç yaşta bu cesareti gösterip kendi ayakaları üzerinde durabilecek bir ekonomik harekete geçmesi takdire şayandır dolaysıyla kutluyorum Allah yolunu açık etsin daha başarılı işlere imza atmasını dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kurdale kesiminin ardından Bendo Accessories açıldı. (MHA)