banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91676
ALTIN
252.808
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3849
EURO
6.5930
Yağmur Yeni İskelede'de bazı yolları trafiğe kapattı
Son Dakika
YAĞMUR YENİ İSKELEDE'DE BAZI YOLLARI...
Özbayrak’ın davası 26 Haziran’a ertelendi
ÖZBAYRAK’IN DAVASI 26 HAZİRAN’A ERTELENDİ
Orfoz yakaladı, tutuklandı
ORFOZ YAKALADI, TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
banner307

Bellapais Müzik Festivali’nin kapanış konseri Cuma günü…

Bellapais Müzik Festivali’nin kapanış konseri Cuma günü…

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:09
Bellapais Müzik Festivali’nin kapanış konseri Cuma günü…

23’üncü Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin kapanış konseri Cuma günü gerçekleştirilecek. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre konserde, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyonu Devlet Opera Sanatçıları sahne alacak.

banner317
Halka açık ve ücretsiz konser 21 Haziran Cuma 20.30'da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek. 

Konsede M.Glinka, V.Monti, A.Pryor, F.Lizst, G.Bizet, G.Puccini, W.A.Mozart, G.F.Handel, G.Verdi, K.Alirıza Bey, N.Celal Andel, anonim ve Kamran Aziz eserleri icra edilecek.
Konser bilgileri ve konserde yer alacak sanatçı listesi şöyle: 

“Şef: Levent Türkel; Solistler: Tuğrul Enver Töre (Bariton), Sermin Dikmen Töre     (Soprano), Gökçe Nur Semerci (Soprano), Samed Kahreman (Kontrtenor), Nihat Ağdaç     (Keman), Günay Tuzkaya (Piyano), Emre Berbergil  (Trombon); Orkestra:Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası”
 

Son Güncelleme: 17.06.2019 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur Yeni İskelede'de bazı yolları trafiğe kapattı
Yağmur Yeni İskelede'de bazı yolları trafiğe kapattı
Yağışlı hava hafta boyu etkili olacak
Yağışlı hava hafta boyu etkili olacak
Çalışma Bakanı Sucuoğlu HAKSEN heyetini kabul etti
Çalışma Bakanı Sucuoğlu HAKSEN heyetini kabul etti
Yüksek İdare Mahkemesi Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi ile ilgili ara emri aldı
Yüksek İdare Mahkemesi Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi ile ilgili ara emri aldı
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Yanlış devam ettiriliyor ve tarihi bir fırsat daha göz göre göre heba ediliyor”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Yanlış devam ettiriliyor ve tarihi bir fırsat daha göz göre göre heba ediliyor”
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başlıyor
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başlıyor
“10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali” başlıyor
“10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali” başlıyor
Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan perakende alımlara iade yapılması yasa tasarısı onaylandı
Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan perakende alımlara iade yapılması yasa tasarısı onaylandı
KTÖS Genel Sekreteri Elcil Türkiye yetkililerinin açıklamalarını eleştirdi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil Türkiye yetkililerinin açıklamalarını eleştirdi
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Kıbrıs etrafındaki niyet ve eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Kıbrıs etrafındaki niyet ve eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim