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Bellapais Inner Wheel Kulübü, Sosyal Sorumluluk Projelerini Yürüteceği Bina İçin Vakıflarla Kira Sözleşmesi İmzaladı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün, iki sosyal sorumluluk projesini yürüteceği bina için Vakıflar Genel Müdürlüğü’yle kira sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Bellapais Inner Wheel Kulübü, Sosyal Sorumluluk Projelerini Yürüteceği Bina İçin Vakıflarla Kira Sözleşmesi İmzaladı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün, iki sosyal sorumluluk projesini yürüteceği bina için Vakıflar Genel Müdürlüğü’yle kira sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:36
Bellapais Inner Wheel Kulübü, Sosyal Sorumluluk Projelerini Yürüteceği Bina İçin Vakıflarla Kira Sözleşmesi İmzaladı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün, iki sosyal sorumluluk projesini yürüteceği bina için Vakıflar Genel Müdürlüğü’yle kira sözleşmesi imzaladığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp, uzun zamandır hayata geçirmek için çaba sarf ettiği iki sosyal sorumluluk projesinin hizmet vereceği binanın kiralama aşamasını tamamladı.
Tadilatı 130 bin Sterlin tutacak merkezin yapım giderlerinin tamamı Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından karşılanacak. Lefkoşa Surlariçi’nde yer alacak merkez, hem sağlık alanında kullanılacak hem de bölgede yaşayan kadınların kişisel gelişimine katkı sağlayacak.
Bu çerçevede hem sağlık ocağı, hem de kadın emeğini güçlendirme ve hayata geçirme merkezi olacak binanın kira sözleşmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bellapais Inner Wheel Kulübü arasında imzalandı.
Sözleşmeye Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar imza koydu.  

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İmza töreni sırasında konuşan Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar, “Bu imzayı uzun zamandır bekliyorduk. Kulüp olarak tespit ettiğimiz bu sorunu çözmek en büyük sosyal projelerimizden ikisiydi. Hem bölge kadınına hizmet etmek hem de Surlariçi’ni ziyaret eden insanlara sağlık hizmeti sunacak merkezi hayata geçirmek bizim çok önemliydi. Orada yapılacak olan tadilatın masrafları tamamen kulübümüz tarafından karşılanacaktır” dedi. 
2020 yılında hizmete girmesi planlanan merkezin sağlık personeli ihtiyacını ise Sağlık Bakanlığı’nın karşılayacağı belirtildi.
Öte yandan projeyle ilgili bilgi vermek ve gelinen son noktayı görüşmek amacıyla Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar ve Genel Sekreter Berin Avunduk, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi ziyaret etti.
Ziyarette sağlık ocağının tıbbi aletlerinin ve personel ihtiyacının bakanlık tarafından sağlanmasını içeren protokol yenilendi.
(GÜL/HÖ)            FOTOĞRAFLI
 

Son Güncelleme: 05.09.2019 17:58
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