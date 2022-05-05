banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı
Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı
Aracında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Ani ölüm
Ercan’da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
1 kişi tutuklandı
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor
Şimdi de ‘hangi Türkiye’ tartışmaları!
Şimdi de ‘hangi Türkiye’ tartışmaları!
banner405

Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor

17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Myrrha Trio ile piyanist Yuliya Starastsenkava’nın konseriyle devam edecek.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:45
Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor

Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak konserin ilk bölümünde Kemancı Miray Çakır, Viyolacı Sinem Sadrazam ve Viyolonselci Püren Eda Gözer’den oluşan Myrrha Trio, Besteci Ali Hoca’nın 2020 yılında yazdığı ve bu topluluğa adadığı Myrrha Efsanesini konu alan String Trio Op.75 “Myrrha” eserinin ilk seslendirmesini gerçekleştirecek.
Konserin ikinci bölümünde ise Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava A. Dvorak’ın E flat Major Op.87 Piano Quartet’ini seslendirecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği,16 Nisan’da başlayıp 13 Mayıs’ta sona erecek 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim Ana Sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm' in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
Konser biletleri 80 TL’den Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi veya konser girişinden alınabilir. Online biletlerse biletfest.com adresinden temin edilebilir.                                                                                        
Festival programı şöyle:

banner341
“8 Mayıs İzmir Klarnet Dörtlüsü
9 Mayıs Expromte Trio & Bariton Evren Karagöz Konseri
10 Mayıs Mihriban Aviral & Rauf Kasimov "llkbaharda Tango Caz Flüt - Piyano Konseri
11 Mayıs Özel Günhanlar Piyano Resitali
13 Mayıs Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri / Şef: Oskay Hoca”
 

banner360
Son Güncelleme: 06.05.2022 09:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÜTEK: “Süt bedellerinin geriye kalan yüzde 10’u bugün ödendi”
SÜTEK: “Süt bedellerinin geriye kalan yüzde 10’u bugün ödendi”
Trafik işaret levhaları yenileniyor
Trafik işaret levhaları yenileniyor
Taçoy’dan Lefkoşa Çocuk Yuvası annelerine ziyaret
Taçoy’dan Lefkoşa Çocuk Yuvası annelerine ziyaret
Tuzla’da uyuşturucu, 1 kişi tutuklandı
Tuzla’da uyuşturucu, 1 kişi tutuklandı
Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı
Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Cumhurbaşkanı Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman’ı kabul etti
Aracında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Aracında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Ercan’da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ercan’da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Döviz kurları
Döviz kurları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim