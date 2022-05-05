Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor

Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak konserin ilk bölümünde Kemancı Miray Çakır, Viyolacı Sinem Sadrazam ve Viyolonselci Püren Eda Gözer’den oluşan Myrrha Trio, Besteci Ali Hoca’nın 2020 yılında yazdığı ve bu topluluğa adadığı Myrrha Efsanesini konu alan String Trio Op.75 “Myrrha” eserinin ilk seslendirmesini gerçekleştirecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava A. Dvorak’ın E flat Major Op.87 Piano Quartet’ini seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği,16 Nisan’da başlayıp 13 Mayıs’ta sona erecek 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim Ana Sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm' in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Konser biletleri 80 TL’den Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi veya konser girişinden alınabilir. Online biletlerse biletfest.com adresinden temin edilebilir.

Festival programı şöyle:



“8 Mayıs İzmir Klarnet Dörtlüsü9 Mayıs Expromte Trio & Bariton Evren Karagöz Konseri10 Mayıs Mihriban Aviral & Rauf Kasimov "llkbaharda Tango Caz Flüt - Piyano Konseri11 Mayıs Özel Günhanlar Piyano Resitali13 Mayıs Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri / Şef: Oskay Hoca”