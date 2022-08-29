banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
49 yaşında hayatını kaybetti
49 yaşında hayatını kaybetti
Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu
Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar günü yapılıyor
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar...
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik münhal açtı
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik...
banner405

Belediyelerle İlgili İki Yasa Tasarı Komitede Görüşülmeye Devam Ediliyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30
Belediyelerle İlgili İki Yasa Tasarı Komitede Görüşülmeye Devam Ediliyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi belediyelerle ilgili iki yasa tasarısını  görüşmeye bugün de devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.  

Kasaba ve kentleri yeniden tanımlama, yerel yönetimlerde 5 bin ve üzeri nüfus kriterini 20 bine çıkarma; belediyelerde özerk ve denetlenebilir bir yapı oluşturma gibi düzenlemeleri içeren Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022) ile Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın (Y.T.No:7/1/2022) birleştirerek görüşülmesine karar verilmişti. 

Komite bugünkü toplantısında maddeleri görüşmeye devam etti. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Çatalköy Belediyesi ve Belediye Emekçileri Sendikası’ndan (BES) yetkililer katılarak konuyla ilgili görüş ve öneride bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hüseyin Çavuş, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

banner360
Son Güncelleme: 30.08.2022 18:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar; "Anadolu'ya ulusumuzun ebedi imzasının atıldığı; en büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü kutlu olsun"
Akpınar; "Anadolu'ya ulusumuzun ebedi imzasının atıldığı; en büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü kutlu olsun"
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Lefkoşa'daki İlk Tören Atatürk Anıtı'nda Düzenlendi
Lefkoşa'daki İlk Tören Atatürk Anıtı'nda Düzenlendi
HAKSEN'den açıklama
HAKSEN'den açıklama
49 yaşında hayatını kaybetti
49 yaşında hayatını kaybetti
Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu
Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlanıyor
Henüz daha 1 aylık bebekti melek olup uçtu
Henüz daha 1 aylık bebekti melek olup uçtu
Bahar Denizoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor
Bahar Denizoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim