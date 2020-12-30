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Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:55
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
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BELEDİYELERİN FİYAT DENETİMİ İÇİN YETKİLENDİRİLMESİ GÜNDEMDE

BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI ARIKLI, BELEDİYELER BİRLİĞİ HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve bazı belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Arıklı gündemde olan ve bakanlığın yoğun mesai harcadığı Mal ve Hizmetler Denetim Yasası kapsamında ülke genelinde piyasanın daha etkin, daha verimli ve sıklıkla denetlenmesi amacı ile Belediyeler Birliği Başkanı ve üyeleri ile istişarede bulundu.

Uzun zamandan beri özellikle market fiyatlarının dövize dayalı olarak sürekli artmakta olduğunu dile getiren Arıklı, dövizin düşmesi halinde raf fiyatlarında herhangi bir düşüş görünmediğini kaydetti.

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“TEFTİŞ SAĞLIKLI GERÇEKLEŞTİRİLEMİYOR”

Bu fiyat artışları ve piyasanın denetiminin bakanlık bünyesinde olmasına rağmen eleman yetersizliğinden dolayı bu teftişin sağlıklı olarak gerçekleştirilemediğini dile getiren Arıklı, belediyelerin de fiyatları denetleyici yasal bir zemininin olmamasından dolayı, sadece olayın sağlık kontrolü ile sınırlı kaldığını anlattı.

Arıklı, belediyelerin de denetime dahil olmaları için 21/77 sayılı yasa çerçevesinde piyasa denetimine dahil olacaklarını dile getirerek “Biz evine ekmek götürmekte sıkıntı çeken insanları korumak zorundayız. Liberal ekonominin şartları bu kaos ortamında askıya alınması gerekiyorsa bunu hep birlikte alacağız. Bunun için Ticaret Odası, Tedarikçiler Birliği gibi paydaşlarla iş birliği yapacağız. Belediyelerin katkısını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
    
Erhan Arıklı ayrıca, bakanlığın, tüm daire kurum ve kuruluşlarla halkın yararına olacak her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirtti.
ÖZÇINAR: “HEYECANLANDIK… SEVE SEVE KARŞILIK VERECEĞİZ”

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ise, ilk defa bir Bakandan kendi bakanlığına ait bir yetkinin Belediyeler Birliğine devredilmesi gibi bir konuyu gündeme getirmesinden dolayı heyecanlandıklarını söyledi. 

Fırsatçılara fırsat verilmemesi için bu çalışmaların önemine değinen Özçınar, diğer belediye başkanlarının da ortak görüşte oldukları ve bakanlıkla toplumun genelini ilgilendiren bu tür çalışmalara seve seve karşılık vereceklerini belirtti. 

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Son Güncelleme: 30.12.2020 20:12
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Erhan ArıklıKıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar
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