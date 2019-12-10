Belediyelerin depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Girne Belediyesi ile; bugün de Vadili Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi ile protokol imzalandı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, konuyla ilgili açıklamada, borcu olan diğer belediyelerle ilerleyen günlerde de benzer protokoller imzalanmaya devam edileceğini belirtti.



Her üç belediye ile imzalanan protokollerde İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar da hazır bulundu.